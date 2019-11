La acción heroica de los ciudadanos que frenaron al atacante en el atentado de Londres

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, alabó hoy a los ciudadanos que «intervinieron» durante el ataque terrorista perpetrado en las inmediaciones del puente de Londres para «proteger las vidas de otros».

«Para mí, representan lo mejor de nuestro país y les doy las gracias en nombre del país», afirmó el primer ministro en declaraciones a la cadena BBC.

We must give credit to the brave guys fighting the coward with the knife!#LondonBridgepic.twitter.com/oK3Wlp0hMr