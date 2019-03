La abuela del asesino de Nueva Zelanda: «Le interesaban más los videojuegos que las chicas»

La abuela de Brenton Tarrant, el autor de la masacre en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda), confesó desde Australia su incredulidad y desolación. En declaraciones al canal 9News, Marie Fitzgerald, de 81 años, recuerda que en el instituto le interesaban más los videojuegos que las chicas. «Pasaba la mayor parte del tiempo jugando», aseguró la mujer, que no cree que las novias «estuvieran en sus planes... Casarse era demasiado difícil».

La abuela indicó que, después de que su padre muriera de cáncer en 2010, se marchó a Europa y ese viaje «cambió completamente al chico que conocíamos».

