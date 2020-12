Absuelto tras 26 años en la cárcel en EE.UU.: «Siempre supe que tenía la verdad de mi lado» Lacino Hamilton fue condenado por el asesinato de su madre adoptiva tras la confesión falsa de un supuesto confidente, en un ejemplo de los abusos policiales a la minoría negra en Estados Unidos

Javier Ansorena
Enviado especial a Detroit
Actualizado: 01/12/2020 01:26h

«Mi nombre es Lacino Hamilton. Me metieron en la cárcel el 8 de julio de 1994 por un crimen que no cometí. Me costó 26 años probar mi inocencia y fui exonerado el 30 de septiembre de 2020». Tres frases que resumen un drama. El de un joven de Detroit que fue condenado por el asesinato de su madre adoptiva. No fue él. Se dejó la piel en demostrarlo y lo consiguió. Una injusticia sangrante, irreparable, pero que no es excepcional en EE.UU. Hay miles de casos como el suyo en el país. Sobre todo, de varones negros.

Historias como esta quedan muchas veces enterradas. Pocos fracasos más grandes para una sociedad que condenar a un inocente. Este periódico