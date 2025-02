Una abogada del PD italiano, miembro de una comisión de igualdad, aplaude a los talibanes

En una inquietante y sorprendente entrevista, que ha suscitado gran escándalo, Nura Musse Ali , abogada nacida en Somalia , desde hace más de veinte años en Italia y en la actualidad miembro de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de ... la Región de Toscana por el Partido Democrático , se ha mostrado a favor de la llegada al poder de los talibanes en Afganistán .

La abogada Musse Ali, de 35 años, ha declarado al diario ‘Il Tirreno’ de Pisa, donde ella vive: «Estoy a favor de que los fundamentalistas tomen el poder en Afganistán. Creo que lo que estamos viviendo es una etapa obligada en la historia, para que ese país finalmente inicie su propio y lento camino hacia una interpretación evolutiva de sus leyes y la maduración del concepto de vida política y social, en la que Occidente no ha logrado construir nada relevante en la vida de la gente común».

La abogada subraya que ella «no comparte el modus operandi» de los talibanes. Pero Nura Muse Ali está convencida de que los talibanes pueden ser la vanguardia de una aplicación más laica y menos fundamentalista de la sharía [la ley religiosa que regula todos los aspectos públicos y privados de la vida para alcanzar, si son seguidos esos preceptos, la salvación], y pioneros de la introducción de una coexistencia civil madura. Tal convicción de la abogada Musse Ali suscita escalofríos, teniendo en cuenta cómo entienden los talibanes la sharía : matrimonios forzados, segregación de la mujer y la imposición del burka además de prohibirles conducir, entre otras marginaciones más propias del medioevo.

Mientras Occidente vive con angustia el drama cotidiano de Afganistán, la abogada Nura Musse considera que no solo no hay motivo de preocupación por la llegada de los talibanes, sino que en todo caso hay que alegrarse porque se ha puesto fin a la colonización occidental: «En estos veinte años, las potencias occidentales han fortalecido la corrupción en los gobernantes y la rabia del pueblo». Teniendo en cuenta lo ocurrido en esas dos décadas, la abogada conseja: «Es oportuno que Europa y Estados Unidos admitan que se equivocaron. Todo lo que se haga en el futuro por las personas y, en particular, por las mujeres debe hacerse con los que están en el poder».

Salvini: «Palabras gravísimas»

Las palabras de Nura Nussa Ali han creado escándalo y fuertes reacciones en el mundo político, teniendo en cuenta que la abogada es representante de las instituciones al ser miembro de la comisión de Toscana destinada a «promover condiciones de plena igualdad entre hombres y mujeres».

El líder de la Liga, Matteo Salvini , considera que la posición de Musse Ali es incompatible con la democracia: «Las palabras de Nura Musse Ali son muy graves sobre todo porque son pronunciadas por una mujer. ¿Cómo se puede apoyar a un régimen liderado por criminales que matan, violan, torturan y encierran a mujeres en casa? Estamos seguros de que Letta [ Enrico Letta , líder del Partido Democrático] se distanciará, porque la apología del Islam radical es incompatible con nuestra democracia», concluyó Matteo Salvini.

PD pide la dimisión

La reacción del PD llegó horas después con una nota de la secretaría nacional del Partido Democrático, pidiendo la dimisión de la abogada: «Las palabras de Nura Musse Ali no representan el pensamiento del Partido Democrático, que siempre ha luchado por que se reconozca el papel de la mujer, en Italia y en todo el mundo. Por ello –concluye la nota del PD- al disociarnos de sus palabras y al reiterar nuestra oposición a todo régimen que elimine la dignidad de las personas, le pedimos que dimita» [de su cargo como representante del Partido Democrático en la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Región de Toscana.