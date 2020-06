Los 21 segundos de silencio de Trudeau antes de responder a una pregunta sobre Trump

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, necesitó 21 segundos de silencio antes de responder a una pregunta sobre sus pensamientos ante la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar al Ejército contra las protestas que se desarrollan en EE.UU.

Durante esos 21 segundos, retransmitidos en directo por las principales cadenas de televisión del país, Trudeau intentó en varias ocasiones responder a la cuestión, en varios momentos con la mandíbula desencajada, hasta que finalmente y mirando fijamente a la cámara expresó su «horror y estupefacción».

«Todos miramos en horror y estupefacción lo que está pasando en Estados Unidos. Es un momento para unificar a la gente, pero es un momento para escuchar, para aprender que la injusticia continúa, a pesar de los avances en los últimos años y décadas», respondió Trudeau.

El vídeo se ha viralizado en todo el mundo, con miles de reproducciones.

WATCH: Canadian PM Trudeau takes a long pause when asked about President Trump's response to protests in America over George Floyd's death. pic.twitter.com/za2986H6VN