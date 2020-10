Ya son 13 los positivos en coronavirus en el foco de la Casa Blanca Infectada la portavoz de la Presidencia, Kayleigh McEnany, y también otro trabajador, Chad Gilmartin

David Alandete SEGUIR Corresponsal en Washington Actualizado: 05/10/2020 19:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de funcionarios de la Casa Blanca contagiados de coronavirus tras un multitudinario evento en que no se siguieron las medidas de seguridad sigue aumentando con el positivo, anunciado este lunes, de la portavoz de la presidencia, Kayleigh McEnany, que es ya la duodécima persona diagnosticada en este brote.

«Di positivo en la prueba de Covid-19 este lunes a pesar de que no presento síntomas», dijo McEnany. «Definitivamente no tenía conocimiento del positivo de Hope Hicks cuando di una rueda de prensa el jueves. Como trabajadora esencial, he trabajado con diligencia para mantener a la ciudadanía estadounidense informado todo este tiempo».

Se refiere McEnany en ese comunicado a Hicks, la asesora del presidente que dio positivo la semana pasada, antes que el presidente y la primera dama. Hicks estuvo en aquel evento celebrado el 26 de septiembre en el rosal y el interior de la Casa Blanca al que acudieron unas 160 personas sin máscaras, y sin guardar la distancia de seguridad.

Desde aquel evento, de presentación de la candidata al Supremo, la juez Amy Coney Barrett, el presidente y sus asesores viajaron al debate presidencial en Ohio, a un mitin en Minnesota y una cena de recaudación de fondos de Nueva Jersey, además de mantener múltiples actos públicos en la Casa Blanca, incluida una rueda de prensa de McEnany en la que no lució mascarilla, pese a estar en un espacio reducido y cerrado.

En aquella rueda de prensa, McEnany lamentó que haya «dos baremos de salud, uno para quienes apoyan a Trump y otro para quienes no lo hacen». «Está bien salir a protestar contra el presidente pero no concentrarse para apoyar a ese mismo presidente, es algo extraño», dijo McEnany, que está casada y es madre reciente de un niño. Su gestión de la comunicación sobre la salud del presidente ha sido muy polémica, dada la confusión que existe sobre su evolución y diagnóstico inicial.

El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Zeke Miller, dijo después del postivo de McEnany: «Deseamos a Kayleigh, el presidente y todos los demás que luchan contra el virus una pronta recuperación. En este momento, no tenemos conocimiento de casos adicionales entre los periodistas de la Casa Blanca, aunque sabemos que algunos están esperando los resultados de las pruebas».

Poco después de conocerse el positivo de McEnany, la cadena de televisión ABC ha revelado que otro empleado del departamento de comunicación de la Casa Blanca, Chad Gilmartin, ha dado positivo en la prueba de coronavirus.

Otros positivos:

Aparte de Trump, han dado positivo la primera dama; la asesora Hicks; la ex asesora Kellyanne Conway; el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie; los tres senadores republicanos, Mike Lee, Thom Tillis y Ron Johnson; el rector de la universidad de Notre Dame, John Jenkins; la presidenta del partido republicano, Ronna McDaniel; el director de la campaña de Trump, Bill Stepien, y uno de los asistentes personales del presidente, Nicholas Luna.