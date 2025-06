20.000 personas son evacuadas en Colonia para desactivar tres bombas de la Segunda Guerra mundial

Los trabajos de construcción en el astillero Deutz destaparon el lunes tres bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar. Se trata de dos bombas de fabricación estadounidense de dos toneladas y una tercera de una tonelada, todas ellas con espoletas de impacto intactas. ... Colonia fue una de las ciudades alemanas más bombardeadas de la II Guerra Mundial, especialmente a partir de la noche del 30 al 31 de mayo de 1942, el primer «ataque de mil bombarderos» de la Real Fuerza Aérea Británica contra una metrópoli alemana.

Apenas fueron identificadas, se activó el protocolo de desactivación y retirada por parte del servicio de desactivación de artefactos explosivos del gobierno del distrito de Düsseldorf. Por razones de seguridad, a partir de las 8 de la mañana, se está evacuando una zona de peligro con un radio de 1.000 metros alrededor del emplazamiento del astillero Deutzer. Esto significa que todo el casco antiguo de Colonia y gran parte de Deutz serán evacuados. Más de 20.000 personas se ven afectadas por la mayor operación de evacuación en Colonia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

«No he podido dormir en toda la noche. Sólo saber que hay bombas aliadas cerca es terrorífico. Cuando llegó el equipo de asistencia de evacuación yo ya estaba lista en el rellano de la escalera. Quería salir de allí cuanto antes», relata Helga, de 86 años, que vivió de niña los bombardeos y ha sido evacuada a primera hora en su silla de ruedas. La palabra bomba ejerce en ella un efecto pavoroso. «¡Vámonos de aquí! ¡No perdamos el tiempo!», arengaba a sus vecinos, a los que desde un altavoz invitaba la policía a abandonar el edificio de viviendas ordenadamente. No habían tenido demasiado tiempo para prepararse, porque la orden de evacuación se ha anunciado con menos de doce horas de antelación, pero Colonia ya ha sufrido situaciones similares anteriormente, aunque no tan extendidas, y los vecinos están familiarizados con el protocolo.

«Empezamos ya anoche con los enfermos más difíciles de trasladar, los de cuidados intensivos y paliativos, porque así evitamos problemas de última hora», describe un portavoz del Hospital Eduardus. Los enfermos son repartidos entre otros hospitales y clínicas, las operaciones correspondientes al día de hoy y no urgentes han sido retrasadas a otras fechas y el servicio de urgencias dejó de operar a las 0:00 horas. Los servicios básicos de diálisis y consultas han sido desplazados a otros centros médicos y se ha escrito a los pacientes avisando de los cambios. Algunos departamentos se lo han tomado incluso como oportunidad. Es el caso de la sección de oncología infantil, que ha organizado una excursión, algo que no sucede a menudo por el esfuerzo logístico que supone.

No sólo los residentes y enfermos son evacuados, sino también muchos trabajadores tienen que desalojar sus comercios y oficinas. En la zona de peligro se encuentran, entre otros, la estación de tren de Colonia Messe/Deutz, el Lanxess Arena, la Feria de Colonia, dos residencias de ancianos y partes de la administración de la ciudad. Los puentes Severins y Hohenzollern y el puente Deutzer permanecerán cerrados. También están en el área los estudios centrales de la cadena de televisión RTL, que ha enviado a casi todos sus empleados a trabajar hoy desde casa y que ha retransmitido los programas matutinos Punkt 6 y Punkt 7 en vivo desde el centro de transmisión, en el distrito de Deutz, aunque se ha visto obligada a omitir el programa Punkt 8. Los programas Punkt 12, RTL Aktuell y RTL Nachtjournal se emiten hoy en directo desde el estudio de Berlín. «Todas las demás transmisiones se grabarán con anticipación para garantizar un proceso sin problemas», explica la portavoz.

«Contamos con un equipo de artificieros muy bien formado y con mucha experiencia en este tipo de bombas, así que esperamos que el proceso avance sin problemas y que esta noche pueda volver a su sitio todo el mundo», ha confiando el portavoz de la Policía de Colonia.