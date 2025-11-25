Visita a El Pardo: siete siglos de vida ocultos tras la sombra de 36 años de franquismo

Cuando Franco cruzó por primera vez el umbral del Palacio de El Pardo el 15 de marzo de 1940, lo primero que hizo fue situar su dormitorio en el ala más recóndita del edificio, justo en el extremo opuesto de los jardines. El dictador ... sabía que su nueva residencia oficial y sede de la jefatura del Estado reunía las condiciones necesarias para defenderse en caso de sublevación comunista, puesto que estaba rodeada de acuartelamientos. De haberlo necesitado, los tanques de la Brigada Acorazada de El Goloso, una de las más fuertes de España en aquel momento, habrían llegado a su despacho en diez minutos.

Cuando el presidente de la República, Manuel Azaña, murió camino del exilio en la ciudad francesa de Montauban, Franco ya llevaba medio año instalado en este palacio cuyo origen, sin embargo, se remonta siete siglos atrás, aunque mucha gente lo ignore o no le interese. Esta asociación con el franquismo comienza al acabar la Guerra Civil, en 1939. El dictador le pidió a su arquitecto de cabecera, Diego Méndez, el mismo que proyectó el Valle de los Caídos, que hiciera las reformas necesarias para devolverle su esplendor y convertirlo no solo en su vivienda, sino en el centro neurálgico de su régimen.

Lo fue durante 36 años, hasta que Franco fue trasladado de urgencia al Hospital de La Paz, tras una operación 'in extremis' en un quirófano mal acondicionado del cuartel contiguo al Palacio, que hoy no se puede visitar salvo que seas militar y estés allí destinado. Desde entonces, El Pardo quedó grabado en el imaginario popular como si solo hubiera pertenecido al régimen franquista y antes no hubiera existido nada aquí.

Por eso, cuando entramos en el patio de los Austrias, su zona más antigua, la conservadora de Patrimonio Nacional encargada del Palacio, María Isabel Rodríguez Marco, lamenta: «Cuando alguien me pregunta que dónde trabajo y digo que en El Pardo, la reacción habitual es: '¡Ah! Donde vivía Franco'. Y siempre insisto en que vengan a verlo para descubrir su historia completa. El Palacio fue importante en la época franquista y los guías no lo ocultan, pero es mucho más que la sede del franquismo y nos esforzamos porque se sepa».

María Isabel Rodríguez Marco y Juan Pablo Fusi, en la entrada del Palacio de El Pardo Guillermo Navarro

Desde 1312

La referencia escrita más antigua data de 1312, siendo Rey de Castilla Alfonso XI. Desde entonces, la presencia abundante de animales y su proximidad con la villa de Madrid convirtió a su monte en el sitio predilecto de los monarcas para cazar durante la Edad Media y Moderna. Hablamos de un inmenso bosque de 15.700 hectáreas –cincuenta veces el tamaño del Central Park de Nueva York– con miles de gamos, ciervos y jabalíes. Allí construyó Enrique III de Castilla, en 1405, unos meses antes de morir, el primer pabellón de caza.

«Me parece injusto asociar edificios tan antiguos a un solo periodo, porque la historia de España está muy por encima de ello. Es cierto que Franco estableció aquí su sede, pero no se puede decir que lleve la impronta franquista, sino de toda su historia anterior, lo que se refleja en sus sucesivas reformas arquitectónicas. Hay edificios en España que, por su estética y finalidad, se pueden asociar más a la dictadura, como el Valle de los Caídos o el Arco del Triunfo, pero El Pardo y su monte eran también el paisaje favorito de Francisco Giner de los Ríos [responsable de la renovación pedagógica que Franco condenó e interrumpió] y Manuel Azaña», explica Juan Pablo Fusi, miembro de la Real Academia de la Historia, que acompaña también a ABC en esta visita exclusiva con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

El mismo día que se produjo el golpe de Estado en 1936, de hecho, el presidente de la República paseaba tranquilamente por los rosales de la Quinta, un edificio ubicado en El Pardo que, dos meses antes, había convertido en su residencia. «Le atraía bastante el campo y, en un primer momento, estuvo más pendiente de la jardinería del lugar que del levantamiento militar. Los republicanos no lo valoraron bien o pensaron que lo podían contener al otro lado del estrecho de Gibraltar», añade el historiador.

Arriba, Consejo de Ministros celebrado por Franco en 1975. Sobre estas línea a la izquierda, el dictador en su despacho. A la derecha, el Consejo de Ministros, en la actualidad ABC / GUILLERMO NAVARRO

El rescate de Azaña

El jefe de su escolta tuvo que sacarlo corriendo, pues los oficiales del Regimiento de Ingenieros acuartelados allí se pusieron al servicio de Franco. Un año después, Azaña todavía soñaba con volver a aquel paraíso, según le comentó al presidente del Consejo de Ministros, el comunista Juan Negrín: «Cuando usted gane la guerra, me permitirá que deje de ser presidente a cambio de nombrarme para el cargo que más me gusta, el de guarda mayor y conservador perpetuo de El Pardo. Sin retribución ni otra recompensa que el derecho a vivir en cualquiera de sus casas».

Muchos siglos antes, en 1547, el emperador Carlos I ordenó sustituir el primer pabellón por el Palacio al ver el monte por primera vez. Felipe II, seducido también, colgó en sus paredes obras de Tiziano, Sánchez Coello y Antonio Moro, su pintor de cámara. En 1604, un gran incendio destruyó buena parte del edificio, pero a Felipe III también le encantaba y encargó de inmediato su restauración.

Mientras subimos por la Escalera de la Reina hacia la galería del mismo nombre, que conserva las pinturas más antiguas, del siglo XVII, Rodríguez Marco nos explica los detalles de cada habitación que cruzamos. La sala decorada por el pintor y escultor Gaspar Becerra, discípulo de Miguel Ángel, la única que se salvó de las llamas. «Al pasear por este y otros palacios reales españoles, se percibe la dignidad y la categoría de nuestro poder hegemónico mundial. Se suele decir que en el siglo XVIII había comenzado la decadencia de España, pero lo cierto es que ese imperio era más grande que el anterior. España seguía siendo la segunda o tercera potencia de Europa y eso se refleja muy bien en este lugar, que nada tiene que ver con la imagen estereotipada o negativa que se proyecta de las monarquías españolas», apunta Fusi.

El pueblo

A mediados del siglo XVIII, Fernando VI regularizó la propiedad en favor de la Corona y en el reinado de Carlos III dejó de ser una mera zona de caza, pues comenzó a construir las viviendas de los empleados que necesitaba para pasar aquí tres meses al año. Ese fue el origen del pueblo de El Pardo. En 1772, el arquitecto italiano Francisco Sabatini concluyó la renovación del Palacio, que adquirió su aspecto actual. En el siglo XIX, Fernando VII lo enriqueció con muebles y tapices, como los que vemos de Goya. En 1869, sin embargo, el Gobierno del Sexenio Democrático se apropió de 5.000 hectáreas del monte, las dividió en parcelas y se las vendió a particulares, además de convertir los cuarteles de los guardias que habían protegido a los reyes durante cuatro siglos en un hospicio. Esa fue su función hasta que Franco llegó.

«Rodeado por una corte de aduladores, aislado del mundo real, el Caudillo vivió al amparo de El Pardo durante 35 años, salvo breves visitas a las provincias, tres viajes al extranjero para encontrarse con Hitler, Mussolini y Salazar y sus largas vacaciones», aseguraba Paul Preston en 'Franco: Caudillo de España' (1993). La conservadora cuenta que, en 2018, Patrimonio Nacional cerró el dormitorio, el baño y el vestidor del dictador por la Ley de Memoria Histórica. Aún así, podemos ver hoy la sala donde celebró el Consejo de Ministros.

«Durante el siglo XVIII fue el comedor de gala –aclara Rodríguez Marco–. La decoración es del pintor Juan Gálvez por encargo de Fernando VII, porque su padre, Carlos IV, se llevó los tapices al Monasterio de El Escorial. Lo más curioso es la bóveda, una alegoría de la Monarquía española pintada por Francisco Bayeu. Es una contradicción que Franco celebrara el Consejo de Ministros debajo de ella [estuvo enfrentado a la monarquía], pero seguro que ni se fijo».

El despacho

Por último entramos en su despacho, que en época de Carlos III había sido el comedor de uso diario. Se encuentra prácticamente intacto desde hace cincuenta años. En sus paredes cuelgan los tapices más antiguos de El Pardo, hechos con hilo de plata, oro y seda, y un retrato de Isabel la Católica junto a la mesa de Carlos IV que Franco uso, con su timbre al lado para socorrerle de las visitas más tediosas. «Tiene sentido –apunta Fusi–, porque Franco no se identificaba con los Austrias o los Borbones, sino con los Reyes Católicos». Y añade: «Hay muchas fotografías de Franco trabajando con la mesa llena de papeles, lo que refleja su personalidad, pues dejaba que los problemas se cayeran como fruta madura. Siempre aplazaba las decisiones y desesperaba a sus ministros».

El 15 de octubre de 1975, el dictador sufrió su primer infarto y empezó su lenta agonía, aunque celebró un último el Consejo de Ministros. Le siguieron otras intervenciones. El obispo de Zaragoza, incluso, le administró la extremaunción en el improvisado quirófano, según reveló a ABC Manuel Hidalgo, el médico que le operó: «La primera impresión fue penosa. Estaba en su lecho, relativamente consciente, con respiración dificultosa y el abdomen abombado».

Franco murió finalmente en La Paz el 20 de noviembre. Dos meses después, un cortejo trasladó a su viuda, Carmen Polo, a su nueva vivienda en la calle Hermanos Bécquer de Madrid. Desde entonces, ningún miembro de la familia volvió a pisar El Pardo.