Visita a El Pardo: siete siglos de vida ocultos tras la sombra de 36 años de franquismo

ABC recurre el histórico palacio que Franco convirtió en el centro neurálgico de su régimen, cuyo origen se remonta siete siglos atrás, aunque mucha gente lo ignore o no le interese

Vista general del Palacio de El Pardo, en la actualidad
Vista general del Palacio de El Pardo, en la actualidad FOTO: Guillermo Navarro
Israel Viana

Madrid

Cuando Franco cruzó por primera vez el umbral del Palacio de El Pardo el 15 de marzo de 1940, lo primero que hizo fue situar su dormitorio en el ala más recóndita del edificio, justo en el extremo opuesto de los jardines. El dictador ... sabía que su nueva residencia oficial y sede de la jefatura del Estado reunía las condiciones necesarias para defenderse en caso de sublevación comunista, puesto que estaba rodeada de acuartelamientos. De haberlo necesitado, los tanques de la Brigada Acorazada de El Goloso, una de las más fuertes de España en aquel momento, habrían llegado a su despacho en diez minutos.

