Los veteranos de Escipión: descubren el secreto que hizo letales a las legiones romanas

Un nuevo estudio del historiador Connor Beattie revela que, un siglo antes de las reformas de Mario, Roma ya contaba con una unidad de voluntarios bregados en Hispania y África que se reenganchaban en los ejércitos de la Ciudad Eterna

Centuriones: el arma secreta que cohesionaba y hacía letales a las legiones romanas

La batalla de Zama
La batalla de Zama Art Institute of Chicago
Manuel P. Villatoro

Muchísimas bregas llevaba a cuestas el bravo centurión. Cuenta el cronista Tito Livio que, allá por el siglo I a. C., inmersa Roma en la era republicana, el sabino Espurio Ligustino desveló en el Senado sus mil y una gestas en los campos de ... batalla. «¡He sido premiado por mi valor 34 veces y he servido 22 años en el Ejército!», vociferó. Superaba por poco el medio siglo de vida, y ahí seguía, reenganchándose en los contingentes que la Ciudad Eterna enviaba por el Mediterráneo. Macedonia, Grecia, Hispania… Por todos estos territorios segó vidas su acerado 'gladius'. «Mientras me considere apto para el servicio, nunca alegaré excusas para quedar exento de él. Y procuraré que ningún hombre me supere en valor», sentenció.

