Terror bárbaro: cuando los visigodos asolaron Roma y raptaron a la emperatriz

El gran pillaje de Alarico I, perpetrado en el año 410 d. C. marcó el principio del fin del Imperio romano de Occidente

Tres días bastaron para que la Ciudad Eterna perdiera su esplendor y el mundo antiguo comenzara a derrumbarse

Representación de los visigodos saqueando Roma
Representación de los visigodos saqueando Roma ABC
Manuel P. Villatoro

En el año 410 d.C., las tropas del general visigodo Alarico I irrumpieron en la Ciudad Eterna y la sometieron a sangre y fuego. El historiador y filósofo Paulo Orosio, testigo de su tiempo, describió cómo las llamas se extendieron sin control, devorando ... templos, foros y palacios. Fue una catástrofe sin precedentes. San Jerónimo, desde su retiro en Belén, dejó constancia del espanto colectivo: «¡Oh, qué gran maldad! ¡El mundo está por perecer, pero en nosotros no terminan los pecados! La ilustre cabeza del Imperio Romano se ha consumido en un incendio. Iglesias sagradas han caído, abrasadas y reducidas a cenizas: ¡y con todo eso seguimos avarientos y codiciosos!»

