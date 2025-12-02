De los Tercios españoles a los drones: cinco siglos de revoluciones militares

Desde que el Paleolítico viera el amanecer de los primeros conflictos armados entre imperios a caballo entre la realidad y la leyenda, la guerra ha sido fuente de muerte, pero también de ingenio e innovación. «Un aspecto contradictorio es el impulso creativo que a ... menudo acompaña a la guerra. La urgencia del peligro mortal suele conducir a la rápida invención de nuevas formas de contrarrestarlo», explica a ABC Vincent Bernard, doctor 'Honoris Causa' por cuatro universidades españolas y autor del nuevo 'Historia de la guerra en infografías' (Crítica). La lista de ingenios que revolucionaron los campos de batalla es muy larga: máquinas de asedio medievales, la ballesta de repetición China, la pólvora… «Ese proceso se ha mantenido hasta la actualidad con la utilización de los drones y la Inteligencia Artificial en Ucrania», señala el galo.

Ese impulso creativo también ha afectado a la forma de combatir. «El arte militar táctico es un ciclo eterno, con métodos en constante evolución, pero siempre basado en los mismos elementos fundamentales: la maniobrabilidad y la relación entre el fuego (combate a larga distancia) y el choque (combate cuerpo a cuerpo)», explica el francés. Ejemplos los hay por decenas, pero tiene uno predilecto: «Una táctica que adoro por su efectividad es el envolvimiento por alas o el doble envolvimiento, pues permite cortar la retirada al enemigo. Es sin duda la más efectiva y ha sido responsable de victorias aplastantes como la de batalla de Cannas (216), la maniobra de Ulm de Napoleón (1805) o, en una escala más operativa, el cerco al ejército francés en las Árdenas en 1940».

A veces se ha obrado la magia y un país ha logrado ser pionero en avances tácticos y de medios militares. Y Bernard tiene claro el ejemplo: la era dorada de la Monarquía hispánica. «El Tercio, por su composición de armas combinadas, disciplina y organización táctica, fue el modelo a seguir para la infantería profesional, que solo decayó con el auge de tropas más flexibles y con mayor potencia de fuego», explica el francés. En sus palabras, gracias a todo ello España y su imperio constituyeron, quizá, la primera y verdadera potencia mundial de la historia en un tiempo tan lejano como el siglo XVI. «Gracias a su riqueza y control territorial, la influencia del Siglo de Oro español fue enorme en todos los ámbitos. No olvidemos el poderío naval: el galeón supuso un avance fundamental en la navegación oceánica», finaliza.

Guerra cíclica

El mejor ejemplo de que la guerra es cíclica, como sostiene Bernard, se produjo cuando Rusia invadió Ucrania: «Este episodio ha revelado una sorprendente mezcla de arcaísmo y modernidad y ha demostrado que, aunque los medios y los métodos para combatir están en constante evolución, en los conflictos siempre hay un poso de antigüedad». El 24 de febrero de 2022, las divisiones mecanizadas de Vladimir Putin cruzaron la frontera suroeste del país a toda velocidad en dirección a la capital, Kiev. «Fue igual que la 'Blitzkrieg' que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y se perfeccionó en la Guerra Fría: una serie de ofensivas en profundidad que dependían de las fuerzas blindadas con apoyo de la aviación y los misiles», completa.

Cuando las divisiones mecanizadas fueron detenidas en seco por la resistencia ucraniana y la ayuda occidental, las operaciones mutaron. «Se volvió una guerra de posiciones y de desgaste, mucho más estática y descentralizada, donde la artillería, el camuflaje y las fortificaciones de campaña determinaron la evolución del campo de batalla. Esas condiciones generales, sin duda arcaicas y degradadas, son más propias de la Primera Guerra Mundial o del final de la Guerra de Secesión estadounidense», sentencia Bernard. El historiador James Holland, autor del reciente 'Hermanos de armas' (Ático de los Libros), añade en declaraciones a ABC que en este conflicto ha sido clave también una figura tan milenaria como la del mercenario. «El Grupo Wagner se convirtió en determinante hasta la muerte de Prigozhin», defiende.

El historiador militar Jean López, autor del reciente ensayo 'Barbarroja 1941' (Ático de los Libros), suscribe la idea de que los conflictos son cíclicos. El problema, defiende, es que en el viejo continente nos habíamos olvidado de lo que eran los combates a gran escala sucedidos hace apenas un siglo. «Lo que nos ha sorprendido es el retorno de una guerra de alta intensidad que ha movilizado al Estado en su conjunto: desde el ejército hasta la sociedad. En Europa estábamos acostumbrados a guerras cortas o lejanas que no nos afectaban en nuestra vida cotidiana, y ahora tenemos a dos contendientes que, como sucedía hace décadas, movilizan todos los recursos a su disposición y sin importarles », explica el galo.

A cambio, Bernard admite que existen medios y métodos de combate que sí han revolucionado los campos de batalla: «Los avances tecnológicos de la guerra han sido tan rápidos como espectaculares en los últimos años. Los dos ejemplos más claros han sido la proliferación de los drones de todo tipo y tamaño, y el auge masivo de la llamada 'guerra cibernética', hoy basada en la Inteligencia Artificial». Los primeros han sido los más determinantes ya que, con un coste de apenas 1.000 euros, pueden acabar con un carro de combate de 8.000.000. Con todo, el experto mantiene que los militares aún deben encontrar la manera de combinar lo tradicional que aún queda en los conflictos con una modernidad tecnológica sin precedentes. «Saber cómo utilizarlos será el gran desafío de los próximos años», incide.

¿Medios desfasados?

La irrupción de los drones ha puesto de manifiesto un cambio profundo en la naturaleza del combate. El uso de los tanques, mascarón de proa de los ejércitos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está ahora en entredicho para algunos expertos. Aunque no es el caso de Bernard. «No es la primera vez que se anuncia su final. Ya con la llegada de los misiles se especuló con su desaparición», explica. El galo defiende que, todavía hoy, es el único sistema de armas que integra los tres elementos tácticos claves en tierra: poder destructivo –a través de cañones y ametralladoras–, protección –blindaje capaz de proteger a la infantería en su interior– y movilidad.

Holland también se niega a dar por muerto a un medio de combate que domina los campos de batalla hace más de un siglo. «Desde que nacieron los tanques se han inventado formas de acabar con ellos, pero ahí siguen, reinventándose. Al final, no queda mucho para que los dispositivos antiaéreos limiten el alcance y la eficiencia de los drones», explica. Estas bestias acorazadas, dice, continuarán teniendo un papel clave en las guerras futuras, aunque siempre en combinación con otras ramas de los ejércitos. «Deben trabajar mano a mano con la infantería para protegerse de forma mutua», añade. Y avala sus palabras con datos: «De los 14 Challenger II que los británicos enviaron a Ucrania hace dos años, 12 siguen operativos. Eso no es estar obsoleto», confirma.

Desde el Ejército de Tierra se muestran cautos en lo que respecta a los drones. Alejandro Ocón Casal, sargento primero del Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73, no niega que cuentan con una gran operatividad a un coste muy reducido: «Varían mucho dependiendo de la misión para la que sean destinados. Vigilancia, inteligencia, información… Los más habituales son los kamikazes, que pueden acabar con un tanque por apenas 200 euros». Con todo, no cree que sean el arma definitiva. «Pueden ser derribados con sistemas como el Cervus, que cuenta con capacidad para inhibir, perturbar o derribar la amenaza. También es posible acabar con ellos mediante los cañones 35/90 Oerlikon, misiles o guerra electrónica. Pero hay que tener cuidado: no se puede desperdiciar un proyectil muy caro en un dron de unos pocos euros», finaliza.

La cuestión dista mucho de estar resuelta, pero hay algo que tiene cristalino Bernard: «A pesar de la proliferación de la Inteligencia Artificial, de la generalización de los drones y de la robotización masiva, estoy convencido de que los seres humanos no desaparecerán por completo de la toma de decisiones ni de la ejecución de los planes. No creo que nadie esté dispuesto a confiar toda la dimensión de la guerra a sistemas automatizados», señala. Para el galo, esta afirmación se puede aplicar también a las fuerzas aéreas. «Las máquinas no sustituirán a un piloto; en el futuro siempre habrá, aunque es probable que su función cambie profundamente en las próximas décadas», finaliza. Mientras, seguiremos viendo cómo evoluciona el noble arte de combatir.