De los Tercios españoles a los drones: cinco siglos de revoluciones militares

Los vehículos no tripulados y la IA conviven hoy con estrategias tan antiguas como la guerra de desgaste. Un recuerdo de que, en batalla, lo viejo y lo nuevo se entrelazan

Carro de combate Abrams americano
Manuel P. Villatoro

Desde que el Paleolítico viera el amanecer de los primeros conflictos armados entre imperios a caballo entre la realidad y la leyenda, la guerra ha sido fuente de muerte, pero también de ingenio e innovación. «Un aspecto contradictorio es el impulso creativo que a ... menudo acompaña a la guerra. La urgencia del peligro mortal suele conducir a la rápida invención de nuevas formas de contrarrestarlo», explica a ABC Vincent Bernard, doctor 'Honoris Causa' por cuatro universidades españolas y autor del nuevo 'Historia de la guerra en infografías' (Crítica). La lista de ingenios que revolucionaron los campos de batalla es muy larga: máquinas de asedio medievales, la ballesta de repetición China, la pólvora… «Ese proceso se ha mantenido hasta la actualidad con la utilización de los drones y la Inteligencia Artificial en Ucrania», señala el galo.

