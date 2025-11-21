La taquígrafa del Congreso desde antes de morir Franco: «Si Carrillo y Fraga lograron acuerdos, ¿por qué hoy no?»

Franco se encontraba en sus últimos meses de vida, con sus achaques, cuando Ana Rivero (Madrid, 1954) ingresó en el Congreso de los Diputados como taquígrafa. Mejor dicho, en el Cuerpo de Redacción del Boletín Oficial de las Cortes Españolas. Era un viernes de ... mayo de 1975 y el último presidente franquista, Carlos Arias Navarro, reunió a los procuradores para exponer las directrices de su Gobierno.

Ella arrimó su butaca por primera vez a la mesa, colocó sus cuartillas, cogió el bolígrafo y empezó a tomar nota de todo lo que acontecía, tal y como hizo durante los siguientes cincuenta años: el que habla y lo que dice; el desprecio del presidente del Gobierno cuando un diputado raso se deja ver delante de él; el político que protesta desde la séptima fila, los insultos, el que aplaude, el que gesticula enfurecido… Todo, todo, todo.

Rivero ha sido el testigo más privilegiado de la historia reciente de España, en los que ha sobrevivido a un dictador, dos reyes, nueve presidentes del Gobierno, quince legislaturas y un golpe de Estado. «Entré con 21 años, nadie ha trabajado aquí tanto tiempo. Me acabo de jubilar, pero me gusta tanto que aún pongo en casa las sesiones para ver los nuevos insultos que se han inventado», comenta mientras caminamos entre los escaños para hablar de sus memorias: 'Luz y taquígrafa: Cincuenta años transcribiendo la Historia de España' (Plaza & Janés).

Y añade: «Aquí donde estáis grabando no ha entrado nadie con cámaras. Es raro que os hayan dejado».

—¿Qué recuerda de aquel primer día con Franco todavía vivo?

—Estaba fatal, muy nerviosa. Me sudaban las manos, todo el cuerpo. Durante años tuve un sueño sobre ese día. Entraba al hemiciclo y se me habían olvidado las cuartillas. Solo llevaba un bolígrafo y me ponía a escribir en la palma de la mano, pero empezaba a sudar y los signos se borraban hasta que me despertaba llorando.

—¿Le llamaron la atención por enseñar las piernas?

—Sí, una procuradora me dijo que esas no eran formas de venir a esta institución. Recuerdo poco después a Pilar Bravo, del Partido Comunista, bajando a la tribuna para hablar de educación, muy guapa, con vaqueros, camisa de seda y sin sujetador. Se formó un revuelo. Ahora vienen como les da la gana, incluso en chanclas.

—¿Cómo era el Congreso franquista?

—Muy rígido, tanto la oratoria como el discurrir de las sesiones, aunque menos en las comisiones que en el pleno. Recuerdo al presidente de una comisión de Defensa que preguntó: «¿Quién pide la palabra?». Todos los procuradores se quedaron callados y añadió: «¡Luego dicen que aquí no habla nadie! Pidan la palabra». Varios levantaron la mano y este respondió: «Tantos no, que tengo que ir al fútbol. Luego, si queréis, lo discutimos con una caña».

Ana Rivero, en el Congreso de los Diputados. Jaime García

—¿Notó el cambio con la muerte de Franco?

—El cambio brutal lo sentí con la Ley para la Reforma Política de 1977. Aquel hemiciclo lleno de hombres con solo tres o cuatro diputadas no hay quien lo conozca hoy. Aún así, me da pena, porque estas últimas legislaturas han sido muy feas, con una falta de respeto tremenda. Peces Barba decía: «El de enfrente no es un enemigo al que tienes que aniquilar, sino un rival al que convencer». En las discusiones para aprobar esa ley hubo enfrentamientos, porque la mitad del Congreso era franquista y la otra mitad, no, pero nada que ver con lo de ahora.

—¿En serio?

—Claro. Fue muy respetuosa. Si coges el diario de sesiones de aquella época, no hay ningún insulto y los discursos son impresionantes. Es más, recuerdo a un procurador pidiendo perdón a sus oponentes si su oratoria les había parecido encendida y les había perturbado. Fueron unos debates maravillosos.

—¿Cambió su visión de la política en estos cincuenta años al convivir con los políticos?

—La sociedad ha cambiado mucho y mi voto, también. No siempre voté a los mismos, pero creo que ahora voy a votar en blanco. Este parlamento no me gusta. Faltan pactos de Estado en educación y sanidad como los que se lograron en 1978. Son necesarios. A España aún le queda mucho por construir, no por destruir.

—¿No ve a estos diputados con capacidad de llegar a pactos?

—Aquí pasa una cosa: creemos que la democracia está consolidada y que vamos a tenerla por los siglos de los siglos. Lo mismo con los derechos de las mujeres, pero estamos equivocados. Mira a las afganas y a las iraníes. La democracia nunca está consolidada, hay que mejorarla, pero los políticos actuales están desconectados de la realidad del pueblo. ¡Vamos a ver! Si en los 70 fueron capaces de ponerse de acuerdo Carrillo y Fraga ante el reto más difícil, conseguir una constitución, ¿por qué ahora no?

—¿Cuál es la intervención que más le emocionó transcribir?

—La de Adolfo Suárez el 19 de noviembre de 1976, cuando se aprobó la Ley para la Reforma Política. Fue muy emocionante. Nunca olvidaré cuando volvió la mirada con una sonrisa maravillosa hacia Torcuato Fernández Miranda, presidente del Congreso, como diciendo: «¡Lo hemos logrado!».

—¿Y la mayor barbaridad?

—Pablo Iglesias diciéndole al presidente Pedro Sánchez que no se fie de aquellos que tienen cal viva en las manos. Fue muy fuerte. O cuando Cayetana le soltó a Iglesias que era hijo de un terrorista.

—La tensión ha sido cada vez mayor en los últimos años…

—Tensión no es la palabra, porque siempre la ha habido y la habrá. Yo hablaría de falta de respeto. Es la diferencia, la polarización. La imagen que da el Parlamento hoy a la sociedad es malísima.