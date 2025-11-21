Suscríbete a
La taquígrafa del Congreso desde antes de morir Franco: «Si Carrillo y Fraga lograron acuerdos, ¿por qué hoy no?»

Ana Rivero ha sobrevivido a un dictador, nueve presidentes del Gobierno, quince legislaturas y un golpe de Estado trascribiendo todo lo que decían y hacían los diputados en el hemiciclo

Ana Rivero, en su mesa de trabajo en el Congreso de los Diputados
Ana Rivero, en su mesa de trabajo en el Congreso de los Diputados
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Franco se encontraba en sus últimos meses de vida, con sus achaques, cuando Ana Rivero (Madrid, 1954) ingresó en el Congreso de los Diputados como taquígrafa. Mejor dicho, en el Cuerpo de Redacción del Boletín Oficial de las Cortes Españolas. Era un viernes de ... mayo de 1975 y el último presidente franquista, Carlos Arias Navarro, reunió a los procuradores para exponer las directrices de su Gobierno.

