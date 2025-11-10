El secreto del castillo español que lleva mil años suspendido de una roca e ileso

Luis Zueco imaginó de esta manera el inicio de los trabajos en 'El castillo' (Ediciones B), su novela histórica publicada en 2015 sobre la edificación de la fortaleza de Loarre. El protagonista, Juan, un carpintero viudo nacido en los Pirineos, llega a la villa ... de Loarre, en la provincia de Huesca, en marzo de 1031. «Esperó semanas hasta hallar la manera de sortear la vigilancia de los infieles y alcanzar el asentamiento», señala el narrador, situando el contexto en el año de la instauración de los primeros Reinos de taifas en la Península.

La historia describe cómo, al llegar, la aldea de Loarre amanecía alterada por la presencia de un jinete y su grupo. Los habitantes del lugar murmuraban que había sido enviado por el Rey. En poco tiempo, descubren que se trata del maestro de obras, quien sube a lo alto de un muro de una iglesia medio derruida y pronuncia unas palabras: «Lo que lograremos en este apartado lugar, además de imprescindible para el Reino, será heroico. Algo de lo que sentirnos orgullosos, aunque del orgullo no se come. Por eso os digo que lo que vamos a levantar también nos dará riqueza y tierras fértiles donde trabajar».

Escuchan sus palabras, junto al protagonista, una gran cantidad de obreros y campesinos: agricultores con azadas, pastores, un herrero, varios canteros, tejedores, un alfarero, un curtidor, y un grupo de hombres fuertes dispuestos a cargar todo tipo de materiales, entre ellos tres carpinteros más. El jinete, después de haber captado su atención, baja del muro y, mirando a cada uno de ellos, concluye: «Mañana empezaremos, mañana iniciaremos la construcción del último castillo de la frontera frente a la Tierra Llana. ¡Mañana comenzaremos a edificar nuestro futuro!».

Con estas palabras, Zueco introduce la historia del inicio de las obras que, un milenio después, darían lugar a la fortaleza románica más preservada del mundo. Una estructura que fue ordenada levantar por Ramiro I de Aragón, justo antes de que el Reino de Pamplona se independizara, y que continuó su hijo Sancho Ramírez.

El propio Zueco recordaba hace un año en ABC cómo decidió escribir esta novela: «Cuando pensé en la obra, quería destacar la importancia de los castillos en España, ya que es el país con mayor concentración y variedad de estos monumentos, además de ser el que posee los mejor conservados. Visité varios y, al final, tuve claro que Loarre era el más impresionante. Antes de ir, ya había estudiado fotos, planos y libros, pero al verlo por primera vez, tras conducir por esa carretera secundaria, quedé totalmente asombrado. Era mucho más impresionante de lo que había imaginado, allí colgado a mil metros. No lo olvidaré nunca».

Restauraciones

Uno de los aspectos más sorprendentes de Loarre es que, a pesar de los siglos transcurridos y las innumerables guerras que ha enfrentado, solo ha necesitado restaurar un 4% de sus muros. Esta fortaleza fue declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional en 1906. Incluso Ridley Scott, el director de cine, se sintió atraído por su majestuosidad. Hace dos décadas, el cineasta quedó tan impresionado por la imponente muralla, perfectamente integrada con el terreno rocoso y montañoso, que decidió utilizarla como uno de los escenarios clave de 'El reino de los cielos', la película de 2005 protagonizada por Orlando Bloom. Además, la serie 'El Ministerio del Tiempo' también incluyó un capítulo dedicado a esta fortaleza.

Zueco explicaba la relevancia histórica del castillo: «Este es un castillo muy avanzado para su época. Fue la primera gran fortaleza cristiana construida frente a los musulmanes, en la que convivieron por primera vez soldados y monjes, anticipando las órdenes militares. En el siglo XI, los castillos cristianos eran muy simples, con una torre única de 15 o 20 metros y una pequeña iglesia. Loarre, en cambio, es mucho más grande. Cuenta con dos iglesias, entre ellas la de San Pedro, famosa por su sorprendente cúpula; cuatro torres y un recinto regio…».

Y añadía: «Es el primer gran castillo de España, construido directamente sobre la roca, utilizando técnicas de la Antigua Roma, en un emplazamiento extraordinario. Hoy sería impensable. ¿Cómo se construirían andamios con las medidas de seguridad actuales? Es impresionante, pues los obreros trabajaban suspendidos en esas paredes verticales, que hoy se utilizan para hacer parapente. ¿Y cómo transportaban los materiales? Sería un proceso muy costoso».

Falta de interés

Desde hace 17 años, la fortaleza altoaragonesa figura en la lista de aspirantes para ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Recientemente perdió una nueva oportunidad, ya que el Ministerio de Cultura no la presentó en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Nueva Delhi (India). Este hecho provocó cierto malestar, ya que algunos grupos piensan que el Gobierno ha mostrado falta de interés. En pocos años, España ha pasado de ser el segundo país con más declaraciones de Patrimonio Mundial, solo por detrás de Italia, al quinto puesto.

La documentación que fue presentada en su momento a la Unesco señalaba que «el castillo de Loarre puede considerarse una creación única, ya que ha sufrido pocos cambios respecto al edificio original, además de estar vinculado a acontecimientos históricos importantes y, sobre todo, ser un magnífico ejemplo de una tipología de arquitectura defensiva y un estilo característico». La misma documentación concluía: «Su excelente estado de conservación demuestra hoy su autenticidad e integridad».