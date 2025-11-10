Suscríbete a
El secreto del castillo español que lleva mil años suspendido de una roca e ileso

La fortaleza se construyo en el siglo XI y ha servido de inspiración a películas de Hollywood

El castillo de Loarre, en 1997
El castillo de Loarre, en 1997 ABC
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Luis Zueco imaginó de esta manera el inicio de los trabajos en 'El castillo' (Ediciones B), su novela histórica publicada en 2015 sobre la edificación de la fortaleza de Loarre. El protagonista, Juan, un carpintero viudo nacido en los Pirineos, llega a la villa de Loarre, en la provincia de Huesca, en marzo de 1031. «Esperó semanas hasta hallar la manera de sortear la vigilancia de los infieles y alcanzar el asentamiento», señala el narrador, situando el contexto en el año de la instauración de los primeros Reinos de taifas en la Península.

