Santiago Posteguillo desvela la mentira histórica sobre Julio César que todavía creemos

El escritor, que presenta estos días su nueva novela sobre el procónsul, carga contra el presentismo actual

Posteguillo, en el viaje a Tréveris
Posteguillo, en el viaje a Tréveris MIQUEL OLIVÉ
Manuel P. Villatoro

No para Santiago Posteguillo Dos años después de narrar el ascenso de Julio César en 'Roma soy yo' (Ediciones B), el escritor superventas ha vuelto con la tercera entrega de la vida del entonces procónsul: 'Los tres mundos'. Mil páginas de novela en las que ... se traslada a las tres regiones que llevaron al general hasta la guerra civil contra la República: las Galias, Roma y Egipto. El doctor en Filología responde a ABC en la ciudad alemana de Tréveris, una de las muchas que conquistaron las legiones, y lo hace con la caída de la noche, tras una jornada de locura que narró el domingo este diario.

