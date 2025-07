¿Por qué Santiago Apóstol es el Patrón de España? La razón de su relevancia en la historia de nuestro país

Santiago de Zebedeo, también llamado Santiago el Mayor, es el patrón de muchas localidades en todo el mundo, aunque destaca especialmente como patrono de Galicia y de España. De acuerdo con diversas tradiciones orales, este apóstol de Jesucristo habría llegado a la Bética Romana, recorriendo luego la calzada romana entre Itálica y Mérida, para continuar hacia Coimbra y Braga, finalizando su trayecto en Iria Flavia, actual Padrón, en Galicia.

Después de un extenso recorrido por la Península Ibérica, Santiago volvió a Jerusalén, donde fue decapitado con una espada en el año 44. Sin embargo, sus discípulos recuperaron su cuerpo y lo llevaron en barco hacia la Hispania Romana. Según la tradición, la embarcación llegó a la costa de Galicia, y desde allí trasladaron sus restos hasta el lugar donde hoy se levanta la catedral de Santiago de Compostela

No, no se puede probar históricamente que el apóstol viajara realmente a la Península. Como señala Sánchez Albornoz en su obra 'En los albores del culto jacobeo', «pese a todos los esfuerzos de la erudición de ayer y de hoy, no es posible, sin embargo, alegar en favor de la presencia de Santiago en España y de su traslado a ella, una sola noticia remota, clara y autorizada».

Santiago, patrón de España

A pesar de la falta de pruebas históricas, la historia se consolidó en la tradición ibérica. En 1630, durante el reinado de Felipe IV, el papa Urbano VIII proclamó oficialmente al Apóstol Santiago el Mayor como único Patrón de la Nación Española. Como expresó en su momento Francisco de Quevedo: «Dios hizo a Santiago, Patrón de España, que no existía entonces, para que cuando llegue el día pudiera interceder por ella y volverla otra vez a la vida con su doctrina y con su espada».

El nombre de Santiago ha dado origen a muchas variantes comunes en España, especialmente en Galicia, como Jacobo, Jacob, Yago, Iago, Jaime, Tiago, Santiago o Diego. En el caso de Diego, se cree que proviene de una mala separación del nombre Santiago: «San Tiago». Aun así, todos estos nombres son formas en español del hebreo Ya'akov, que según la etimología popular bíblica significa «sostenido por el talón».

¡Santiago y cierra, España!

Dentro de la tradición militar española, el grito de «¡Santiago y cierra, España!» fue empleado por los soldados desde la Reconquista hasta tiempos más recientes, justo antes de lanzar una ofensiva. Esta expresión tenía un doble propósito: por un lado, invocar la protección del apóstol Santiago, quien según la leyenda apareció en la batalla de Clavijo (844) para luchar junto a los cristianos; y por otro, utilizar la orden «cierra», que en lenguaje militar indica entrar en combate, atacar o lanzarse contra el enemigo.

Al grito de «¡Santiago y cierra, España!», Hernán Cortés, acompañado por cinco jinetes —Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, Rodrigo de Sandoval y Juan de Salamanca—, avanzó en la batalla de Otumba (1520) hacia el líder militar azteca. Según una leyenda que surgió poco después del enfrentamiento, el Apóstol Santiago, patrón de España, habría aparecido a caballo para apoyar la arriesgada carga contra miles de guerreros aztecas, del mismo modo que, según la tradición, lo había hecho en diversas batallas contra los musulmanes en la Península Ibérica.