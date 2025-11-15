Suscríbete a
El rey castellano que aplastó la última intentona musulmana de conquistar la Península

Alfonso XI, nieto de 'el Sabio', evitó en 1340 que los benimerines se expandieran por el sur en la batalla del Río Salado

Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Alfonso XI de Castilla fue un tipo duro. Las crónicas le definen como un guerrero nato que mantuvo a raya a la nobleza local –revoltosa en exceso– y al que le escocían sobremanera las derrotas contra los musulmanes. El que fuera bisnieto de Alfonso ... X 'el Sabio' combatió a sangre, fuego y lo que se terciara para evitar la expansión norteafricana en la península, y el mejor ejemplo de ello fue la batalla del Río Salado. Aquella contienda, saldada con victoria, puso freno a la última intentona africana de dominar el territorio. Y el monarca, igual de sabio que su bisabuelo, se aprovechó su impulso para hacerse con otras tantas regiones como Priego, Rute o Benamejí.

