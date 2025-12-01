Suscríbete a
Las revelaciones del médico que operó a Franco 'in extremis'

Un año después de la muerte del dictador, el doctor que tuvo que intervenirle de urgencia en un quirófano improvisado en el Palacio de El Pardo contó todos los detalles de aquellos instantes que cambiaron la historia de España

Portadas de los periódicos el día de la muerte de Franco
Portadas de los periódicos el día de la muerte de Franco ABC

Israel Viana

Madrid

Hace medio siglo, dos semanas antes de la muerte del dictador, ABC publicaba los siguientes titulares: 'Franco fue trasladado ayer urgentemente al Hospital de La Paz', 'Cuatro horas de operación' y 'El pronóstico es muy grave'. Desde que el 15 de octubre de ... 1975 sufrió su primer infarto, este diario estuvo contando su lenta agonía, incluido el consejo de ministros que presidió en contra del consejo de su médico. A este le siguieron numerosas intervenciones innecesarias y dolorosas en las que, incluso, el obispo de Zaragoza llegó a administrarle la extremaunción.

