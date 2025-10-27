Suscríbete a
Así resistió Palestina al genocidio de los mongoles: «No escaparéis al terror de nuestro Ejército»

El nieto de Gengis Khan conquistó varias ciudades palestinas y sembró el terror en ellas hasta que, en 1260, el Imperio mongol sufrió su primera derrota

Casi mil años buscando la tumba de Genghis Khan: el secreto mejor guardado de la arqueología

Ilustración que muestra el enfrentamiento entre un jinete mameluco y uno mongol
Israel Viana

Madrid

Hasta la hazaña de aquel grupo de mamelucos en Palestina el 3 de septiembre de 1260, los mongoles eran invencibles. Aquello era consecuencia de los logros de Gengis Khan, que seis décadas antes había descendido de las estepas al norte del Gobi con una ... horda de guerreros sanguinarios, con el objetivo de conquistar el mundo. En primer lugar consiguió unir bajo su estandarte a todas las tribus de su pueblo, que hasta entonces se encontraban enfrentadas.

