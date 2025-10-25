El psicólogo que desveló los secretos de los grandes generales nazis

Leon N. Goldensohn no podía imaginar lo que iba a escuchar aquel día en las entrañas de la prisión de Núremberg. El 8 de abril de 1946, este enjuto treintañero estadounidense de gafitas redondeadas y corazón semita se estremeció cuando le preguntó a Rudolf Höss, ... antiguo comandante de Auschwitz, por las barbaridades perpetradas en su campo de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. «¿Cuántas personas han sido ejecutadas en todo este tiempo?», inquirió. La respuesta fue lapidaria: «El número exacto es difícil determinarlo. Yo calculo que alrededor de dos millones y medio de judíos». El teniente coronel de las SS admitió incluso que se habían asesinado a «mujeres y niños» por órdenes expresas de Heinrich Himmler.

Aquella fue una de las muchas entrevistas que el psiquiatra llevó a cabo a los jerarcas nazis durante los Juicios de Núremberg. Sobre el papel, no debía interrogar a esa treintena de hampones acusados de crímenes contra la humanidad. Su labor era otra: asegurarse de que no perdieran la razón mientras el tribunal internacional decidía su destino.

NOVELA 'Las entrevistas de Núremberg' Autor Leon Goldensohn

Editorial Taurus

Año 2025

Páginas 592

Precio 31,25 euros

Sin embargo, Goldensohn prefirió zambullirse hasta las rodillas en la mente de la bestia y abordar temas hasta entonces desconocidos: la matanza sistematizada de judíos, las razones que habían llevado al Tercer Reich a perpetrar tales locuras durante la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento de culpabilidad de los asesinos y hasta la búsqueda de culpas.

Todo aquel material quedó plasmado en una obra, 'Las entrevistas de Núremberg', que acaba de reeditar la editorial Taurus con motivo del aniversario del proceso contra los jerarcas nazis. Y vaya si merece la pena su lectura concienzuda. Ensayo clásico, puro y sin refritos de cartón piedra, el libro recoge hasta 33 entrevistas en profundidad –y durante varias jornadas diferentes– a los generales, periodistas, artífices y testigos del Holocausto. Desde Karl Dönitz, gran almirante del Tercer Reich y sucesor del 'Führer' tras su suicidio, hasta Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra y uno de los hombres más cercanos al líder nazi durante sus últimos momentos de vida.

Inmersos como estamos en un mundo de desinformación, 'Las entrevistas de Núremberg' suponen un testimonio clave. De la mano de Goldensohn, aquellos criminales admitieron la existencia de las cámaras de gas y la forja de un plan a gran escala para mecanizar la matanza de seres humanos. Por otro lado, la labor del psiquiatra permite apreciar la impunidad que mantenían muchos de los entrevistados en relación con estos crímenes. El mismo Höss afirmó que se había limitado a seguir las órdenes de sus superiores sin rechistar.