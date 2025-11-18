Suscríbete a
El misterio que esconde la máscara mortuoria de Napoleón entre Toledo y Cuba

El último médico del emperador francés en Santa Elena, François Antommarchi, se marchó a Cuba con diversas reliquias del general corso, como sábanas, cabellos, un sello, un reloj y hasta un molar

La máscara mortuoria de Napoleón, en el Museo del Ejército de Toledo
La máscara mortuoria de Napoleón, en el Museo del Ejército de Toledo

JAVIER NAVARRO-CHUECA

La máscara mortuoria de Napoleón Bonaparte, conservada en el Museo del Ejército de Toledo, podría tener un origen insólito: Cuba. Más concretamente, Santiago de Cuba, donde el médico François Antommarchi –último galeno del emperador– vivió sus últimos años. Esta hipótesis, aún sin confirmar, abre una fascinante línea de investigación que conecta reliquias imperiales, leyendas familiares y archivos militares españoles.

