Jorge Díaz novela en solitario la vida de un espía judío que luchó con los alemanes

Se llama Jorge Díaz, y le conocerán por legiones como 'uno de los Carmen Mola'. «¿Es usted el mejor del trío?», preguntamos con sorna. «Bueno, yo siempre pienso que soy el gracioso», responde con amplia sonrisa. Pero si algo es este escritor ' ... best seller', victorioso triunviro de aquel Premio Planeta obtenido bajo pseudónimo en 2021, es sincero; brutalmente sincero. «A lo que tengo más miedo es a que a la gente no le dé una oportunidad a esta novela. Si la leen, tengo la sensación íntima de que les va a gustar, pero no puedo hacer nada si no les apetece abrirla», explica el autor en declaraciones a ABC.

Noticia Relacionada Lleno absoluto en la vivisección del fenómeno Carmen Mola en el Festival de las Casas Ahorcadas ABC Esta segunda jornada también ha contado con Paz Velasco en el Centro Cultural Aguirre y con Jota Linares y Alberto Val en las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha en la capital conquense Habla el de Almería desde el corazón de Madrid, sin rastro de su acento natal y con la tranquilidad que le da saber que el contenido que ofrece es de calidad. 'El espía' (Planeta), el nuevo trabajo alejado de sus dos colegas -Agustín Martínez y Antonio Mercero-, recorre la vida de un personaje histórico en todos sus sentidos: el pretérito y el trascendental. «El protagonista es el barón Von Rolland», añade. Aunque se refiere al nombre de guerra que adoptó durante su etapa más turbulenta. El real, ese con el que vino al mundo, fue Isaac Ezratty: un judío de Salónica que, lo que son las cosas, dio con sus huesos en Barcelona allá por la Primera Guerra Mundial como agente de la inteligencia alemana -la Abteilung Illb- e hizo después las veces de informador para el Tercer Reich antes de huir a Argentina y ser capturado por los Aliados. Aunque esta descripción del barón Von Rolland se queda muy corta, pues fue un personaje con mil y una aristas. Galán, mujeriego, vividor, eléctrico, magnético... y amigo de sus amigos, que fueron muchos. Desde Wilhelm Canaris, jefe del espionaje del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y confidente de Francisco Franco, a Manuel Bravo Portillo, un abyecto comisario de Barcelona que lideró la guerra contra los sindicatos en la Ciudad Condal y fundó el grupo de pistoleros 'Bandera Negra'. El espía Editorial Planeta «Lo admito: en los libros, los malos me caen bien. Aunque cometo el error voluntario de convertirlos en personajes muy atractivos para el lector. Busco que sean poliédricos, que te los creas. No puede ser un malo de cartón piedra», señala. Con Ezratty lo logra. Y lo hace añadiendo una buena dosis de ciencia ficción a su, ya de por sí, alocada vida. «Cuando le liberaron tras una serie de interrogatorios llegó a España, le dieron el pasaporte y desapareció. Lo primero que investigué fue qué había sido de él y, como no lo encontré... me lo inventé», advierte. Esa parte de ficción la trae en forma de 'thriller', de crimen que un Guardia Civil novato se ve obligado a resolver años después, allá por 1952. «El libro empieza con un asesinato, el del propio Von Rolland. Mi objetivo es conseguir que, cuando el lector sepa por qué ha muerto, diga que se lo merecía», completa. Ahí está la magia del escritor, y su gran reto de cara al lector. Uno que acomete en solitario, con el vértigo que debe de dar. -¿Hace frío lejos de Carmen Mola? -Todavía no lo sé. Carmen Mola ayuda mucho, tienes un paraguas porque el público está esperando a que salga su nueva novela y sabes que cuentas, al menos, con una primera lectura. 'El espía' empieza a venderse el miércoles y estoy a la expectativa de si tengo también esa base de lectores o no. Quedaron advertidos, Jorge Díaz es un tipo sincero... y el gracioso de 'los Carmen Mola'.

