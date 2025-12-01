Suscríbete a
ABC Cultural

'Jikken': el desconocido rito samurái de recolectar las cabezas decapitadas de sus enemigos

Danny Chaplin, autor de 'Sengoku Jidai', desvela a ABC los pormenores de esta extraña ceremonia feudal

La sanguinaria secta de 'samuráis' que se creyó que Japón había ganado la IIGM

Representación del Jikken
Representación del Jikken ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue una de las batallas más sangrientas del siglo XVII japonés. En Sekigahara, donde se enfrentaron el clan Tokugawa contra una alianza en favor del clan Toyotomi, hubo que lamentar entre 30.000 y 50.000 bajas. Un estremecedor baño de sangre que vio su ... cenit cuando los filos volvieron a sus vainas. Tras la contienda, los samuráis recogieron las cabezas de los enemigos a los que habían vencido y ordenaron a sus sirvientes que las lavaran, las peinaran con esmero, les tiñeran con tinta negra los dientes y las colocaran en un soporte de madera que aparecía con el nombre de la víctima y de su ejecutor. Después, uno a uno, desfilaron frente al señor feudal para mostrarle el amargo trofeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app