El infiltrado de Franco que acabó con más de 300 etarras: «Escapé por los pelos»

El que fuera el topo más famoso de la historia del grupo terrorista, que todavía vive de incógnito, concedió en el pasado dos entrevistas clandestinas a ABC

La taquígrafa del Congreso desde Franco: «Si Carrillo y Fraga lograron acuerdos, ¿por qué hoy no?»

Estos fueron los carteles distribuidos por ETA para amenazar a El Lobo
Israel Viana

Madrid

«La forma de asesinar de ETA ha terminado, pero queda la simiente y será muy difícil que desaparezca». Quien pronunciaba estas palabras en noviembre de 2022 era Mikel Lejarza, un hombre que llevaba décadas apartado de los focos, pero cuya vida estuvo marcada ... por un hecho tan decisivo como la infiltración en la organización terrorista más peligrosa de la historia reciente de España. En una conferencia celebrada en Madrid por sorpresa, el también conocido como 'El Lobo' hizo una aparición pública cincuenta años después de haber sido la pieza clave de una operación que marcó un antes y un después en la lucha contra ETA.

