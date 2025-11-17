Suscríbete a
Un historiador superventas destruye tres grandes mentiras sobre la Segunda Guerra Mundial

James Holland carga contra la idealización de los tanques alemanes o la sobredimensión de las 101 División Aerotransportada

Un experto resuelve en ABC el gran debate: «¿El mejor tanque de la IIGM? No tengo dudas»

Un tanque Sherman británico
Un tanque Sherman británico Ático de los libros
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

James Holland es un tipo incombustible. Según nos cuentan sus agentes literarios en España, cuesta cazar a este historiador británico. Un día viaja al Pacífico para grabar un nuevo programa de 'Megaestructuras nazis'; otro, se desplaza hasta los archivos alemanes para escudriñar ese dato necesario ... para enhebrar algunos de los muchos libros que está escribiendo. No para. Aunque a veces se obra la magia y aparece en Madrid para presentar libros como 'Hermanos de armas' (Ático de los libros), un ensayo que ha tardado 15 años en alumbrar sobre el Regimiento acorzado de los Sherwood Rangers. Si la semana pasada nos desvelaba sus recovecos en ABC, hoy preguntamos al 'rockstar' sobre los mitos más extendidos de la Segunda Guerra Mundial, y vaya si los tiene claros: la idealización de los tanques de Adolf Hitler, la sobredimensión de la 101 División Aerotransportada y la falsa seguridad de combatir en un blindado.

