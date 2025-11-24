Un historiador habla claro: ¿cuál fue la mejor generación de marinos del Imperio español?

Que no le engañen, querido lector. La Armada española, rojigualda desde mediados del XVIII, atesoró una infinidad de victorias contra la Royal Navy británica. Y algunas, tan destacadas como la protagonizada por el jefe de escuadra don José Solano y Bote. A ... principios de 1780, este veterano marino cacereño obró el milagro de escoltar un colosal convoy cargado de armas y soldados hasta Guadalupe, Puerto Rico y La Habana con un objetivo en mente: abrir un segundo frente a los británicos que combatían contra las Trece Colonias. La gesta, en la que logró esquivar a los ingleses ansiosos de interceptarle, no tenía precedentes en la historia. Aquello fue un milagro con mayúsculas.

El catedrático Rafael Torres, experto en la historia naval de la Monarquía hispánica y autor del reciente 'Cazar al convoy' (Desperta Ferro), reconoce en ABC que Solano es uno de los marinos más desconocidos de la historia de nuestro país. Sin embargo, insiste en recordar a otros tantos con nombres y apellidos que bregaron con los ingleses en la década de 1780. Desde Luis de Córdova y Córdova –famoso por haber protagonizado la captura del 'doble convoy' inglés que costó millones en oro al Almirantazgo–, hasta José de Mazarredo –considerado uno de los mejores estrategas navales del siglo XVIII y uno de los que más luchó por modernizar la Armada–. Todos ellos conformaron, afirma, una de las mejores generaciones de marinos del Imperio español.

-Córdova, Mazarredo… Sorprende la ingente cantidad de marinos destacados que hubo en la generación de 1780.

No es posible comparar una historia tan extensa y con tantos marinos destacados, pero sí parece claro que la generación de la década de 1780 fue especialmente brillante. No surgió por casualidad, sino que fue el resultado de una profunda renovación institucional de la Armada, desarrollada durante varias generaciones a lo largo del siglo XVIII. Destacaban porque habían recibido una formación técnica privilegiada, trabajaban en instituciones eficaces y habían navegado por mares de todo el mundo, en gran parte porque el Imperio español seguía expandiéndose y alcanzó su mayor extensión geográfica precisamente en esa década.

-¿Cree que esta fue la mejor generación de marinos de la historia del Imperio español?

Sin lugar a dudas. Eran oficiales con una sólida formación técnica y, sobre todo, marinos con amplia experiencia, pese a lo que suele creerse. Todos habían navegado y mandado numerosos buques en mares de todo el mundo. Además, buscaban rodearse de los mejores. Córdova, ya anciano, quiso a su lado a marinos de la talla de José de Mazarredo, Antonio Escaño o Ignacio María de Álava.

-¿Fueron los precursores de los famosos capitanes que combatieron y murieron en la batalla de Trafalgar?

No solo fueron los precursores, sino también muchos de los protagonistas principales. En esa década ya navegaban Antonio Escaño, José Mazarredo, José María de Álava y Federico Gravina, y también un joven alférez de fragata, Cosme Damián Churruca, quien anotó en su diario las maniobras de la flota de Córdova para capturar el doble convoy inglés. Además de participar directamente, algunos, como Mazarredo, contribuyeron a renovar el pensamiento naval al enseñar tácticas innovadoras a los guardiamarinas, entre ellas la de cortar la línea enemiga, precisamente la maniobra que Nelson empleó en Trafalgar varias décadas después.

-¿Cuál es la importancia histórica del comandante del 'Santísima Trinidad', Luis de Córdova?

Luis de Córdova es uno de los marinos menos valorados, precisamente por se poco conocido. Apenas cuenta con una antigua y breve biografía. Aunque se figura comienza a reivindicarse, fue un personaje central en la profunda renovación de la Armada tras la Guerra de los Siete años. Pese a su edad avanzada, tuvo la inteligencia de rodearse de los mejores marinos del momento. En términos actuales, fue el mejor CEO que podía tener la Armada, y no es casualidad que lo nombrasen Director General de la Armada.

«Solano es un buen ejemplo de una generación de militares españoles que, tras la Guerra de los Siete Años, apostó por una estrategia ofensiva y dejó atrás los planteamientos defensivos tradicionales» Rafael Torres

-De José Solano no se sabe demasiado… ¿Por qué lo califica como uno de los grandes marinos de nuestra era?

José Solano es el otro gran desconocido en esta época. Con frecuencia, se le asocia sólo al 'feliz ardid', es decir, pasar las islas de Barlovento sin que los ingleses atacaran el convoy español, pero en realidad fue mucho más que eso. Combatió en todos los conflictos, empezando con el marqués de la Victoria, fue espía en Gran Bretaña con Jorge Juan, colaboró en la construcción de la dársena de Cartagena, aprendió química en París, fue protagonista en la expedición de límites en el Amazonas, desarrolló una revisión cartográfica de América, ejerció con notable éxito como principal responsable político en Venezuela y Santo Domingo… y cuando llegó de nuevo la guerra fue capaz de que la Armada lograse enviar recursos a América para abrir un segundo frente. El escaso interés suscitado por este brillante marino se debe en parte a la polémica mantenida con Bernardo de Gálvez, después de que lo apoyase y salvase en la conquista de Pensacola.

-Sus planteamientos fueron revolucionarios para la época...

Solano es un buen ejemplo de una generación de militares españoles que, tras la Guerra de los Siete Años, apostó por una estrategia ofensiva y dejó atrás los planteamientos defensivos tradicionales. Para ellos, la mejor manera de proteger América era atacar allí, en el mar y en tierra, y no confiar únicamente en las fortificaciones.