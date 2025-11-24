Suscríbete a
Hijos y una casa junto al Palacio Real: la amante secreta de Alfonso XIII

El Rey de España mantuvo una relación extramatrimonial durante décadas con una actriz famosa, por la que fue capaz de volver en secreto al país tras la proclamación de la Segunda República

Alfonso XIII, durante la Restauración
Alfonso XIII, durante la Restauración
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, el exilio de Alfonso XIII marcó el final de una era y provocó, de paso, que se se destapara la doble vida que este llevaba: una pública en el Palacio Real y otra secreta a ... través de la relación extramatrimonial que mantuvo durante décadas con la actriz Carmen Ruiz Moragas. Mientras el nuevo régimen luchaba por consolidarse, una revista republicana aireó los secretos del Rey de España, buscando empañar su imagen y la de la institución que había caído apenas tres meses antes. La revelación vino directamente de la amante en una entrevista que hizo historia, publicada el 19 de julio de 1931 en la revista 'Crónica'. En un gesto audaz, Carmen Ruiz Moragas habló sin tapujos sobre aquella relación extramatrimonial que mantenía con el Monarca.

