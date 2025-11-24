Hijos y una casa junto al Palacio Real: la amante secreta de Alfonso XIII

Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, el exilio de Alfonso XIII marcó el final de una era y provocó, de paso, que se se destapara la doble vida que este llevaba: una pública en el Palacio Real y otra secreta a ... través de la relación extramatrimonial que mantuvo durante décadas con la actriz Carmen Ruiz Moragas. Mientras el nuevo régimen luchaba por consolidarse, una revista republicana aireó los secretos del Rey de España, buscando empañar su imagen y la de la institución que había caído apenas tres meses antes. La revelación vino directamente de la amante en una entrevista que hizo historia, publicada el 19 de julio de 1931 en la revista 'Crónica'. En un gesto audaz, Carmen Ruiz Moragas habló sin tapujos sobre aquella relación extramatrimonial que mantenía con el Monarca.

En esa entrevista, la actriz reveló lo que le dijo el Rey en su última despedida antes de su partida: «No hace mucho. Puede usted creerme que lo que más le entristecía no era haber perdido la corona, sino la idea de no poder volver más a España. Para él, que ha viajado tanto, no hay nada como este sol de nuestra tierra. Quedamos en vernos pronto. Y nos veremos, no sé dónde ni cuándo, pero nos veremos. Al despedirnos, los dos muy afectados, me dijo: 'Comprendo que prefieras quedarte en nuestra patria. Respeto tu sentimiento, y te envidio. Mejor: así no seremos dos los que tengan que recordarla desde lejos. De todas formas, acude enseguida a donde yo le llame para traerme un poco de sol de España'».

Alfonso XIII abandonó España el mismo día en que se proclamó la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Su salida fue rápida: llegó a Cartagena en la madrugada del 15 de abril y, desde allí, zarpó hacia Marsella en el buque 'Príncipe Alfonso'. Desde Marsella, se dirigió a París y luego a Londres, hasta finalmente establecerse en Roma, donde vivió sus últimos diez años en el hotel St. Regis, lejos de los fastos del Palacio Real. Aunque muchos reportajes afirman que nunca regresó a su país, esto no es del todo cierto. De hecho, Alfonso XIII regresó a España al menos una vez, pero de manera furtiva, bajo una identidad falsa y acompañado únicamente de su chófer. Lo hizo con la intención de despedirse de Carmen Ruiz Moragas, quien moriría en 1936. El viaje fue un acto de amor, pero también de gran riesgo: de haberse hecho público, el monarca habría sido detenido inmediatamente. No se trataba solo de su exilio, sino de una condena formal: las Cortes republicanas lo habían declarado culpable de alta traición el 26 de noviembre de 1931. La sentencia fue la siguiente:

«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país. En consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a Don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional».

Un amor clandestino

La relación entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas comenzó de forma secreta en 1916, cuando la actriz protagonizó 'La dama de las camelias', una obra que cautivó al monarca. En ese momento, el Rey llevaba ya más de una década casado con la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, pero no tardó en cortejar a la actriz. Según el historiador Lucas Montojo, autor del libro 'XIII: La otra familia del Rey' (Renacimiento, 2022), el monarca, acompañado de su amigo y confidente el marqués de Viana, pidió que trajeran a Carmen Ruiz Moragas al antepalco para saludarla. Desde ese primer encuentro, la actriz y el Rey iniciaron una relación secreta que se mantuvo en la sombra durante más de diez años.

La relación dio fruto a dos hijos bastardos, María Teresa y Leandro. Aunque Alfonso XIII nunca les dio su apellido, los cuidó en secreto, con la misma devoción que a su propio hijo Don Juan de Borbón, padre del actual rey Felipe VI. Montojo explica que, en la elección de Victoria Eugenia, Alfonso XIII no tuvo una libertad total, pues la Reina era de sangre real, lo que limitaba el abanico de pretendientas. Esto, junto a las dificultades derivadas de la hemofilia que padecían sus hijos, contribuyó a la distancia emocional entre los Reyes. Según Montojo, «El amor de los Reyes ha sido muy discutido. Yo creo que la elección de Victoria Eugenia por parte de Alfonso XIII no fue del todo libre, pues estaba supeditada a unas características, como que fuera de sangre real. Tuvo que elegir a esta futura esposa en un abanico muy reducido de pretendientas, por eso no resulta raro que no surgiera un amor profundo entre ellos que se prolongara en el tiempo».

Durante los años 20, la relación de Alfonso XIII con Carmen Ruiz Moragas fue conocida solo por un círculo cercano al monarca, incluidos sus amigos más íntimos y, por supuesto, la Reina Victoria Eugenia. Montojo asegura que la Reina, aunque enterada, no pudo hacer nada para detener el idilio: «Ella tenía gente que le informaba de los movimientos de su esposo y de Carmen Moragas, pero no pudo hacer nada por interrumpirlo. La relación se intensificó cada vez más y ni siquiera se acabó cuando Alfonso XIII se marchó al exilio en abril de 1931».

Cerca del Palacio Real

Carmen Ruiz Moragas, por su parte, siguió su vida en la casa que el Rey le había proporcionado, una mansión cercana al Palacio Real, y en 1931, con el régimen republicano ya en el poder, decidió hablar abiertamente sobre su relación con el monarca. En la entrevista publicada por 'Crónica', la actriz reveló detalles íntimos y personales de su vida con el Rey:

«Nuestra relación no era de ayer. Empezamos hace más de diez años. Durante tres o cuatro le jugué muy malas partidas: de pronto, me iba al extranjero meses y meses. Él, que estaba muy ilusionado, me pedía por todos los medios que volviera enseguida. Cuando por fin regresaba a Madrid y hacíamos las paces, era de nuevo para irme a viajar. Al final se cansó de esas chiquilladas y me regaló esta casa, con todo lo que hay dentro, y me dio hijos para que sentara la cabeza. No tengo la menor queja de él. Conmigo ha sido siempre muy cariñoso, simpático y espléndido. Su pena, y la mía, ha sido siempre tener que vivir separados, ocultando nuestro amor, y tener que vernos en secreto».

El momento más desgarrador de esta historia llegó en 1936, cuando Carmen Ruiz Moragas fue diagnosticada con un cáncer de útero muy avanzado. Mientras ella se encontraba en su lecho de muerte, Alfonso XIII seguía recibiendo informes sobre su estado. Según relata Montojo, el monarca no pudo evitar viajar desde Roma para darle su último adiós. En una conversación con Leandro de Borbón, este recordó la escena con gran solemnidad: «Querido, aquella situación ocurrió».

La muerte de Carmen

Leandro detalló los momentos previos a la muerte de su madre, Carmen: «Durante su enfermedad, mi madre fue atendida por las personas de servicio que había en la casa y, muy especialmente, por una gran amiga suya llamada Concha Torres Iglesias, que no se separó de ella hasta el final. Concha informaba regularmente a mi padre de su evolución a través del duque de San Pedro de Galatino por vía telefónica». Un día, Carmen le pidió a Concha que, al morir, le pusiera una ramita de canela en la boca para que, cuando Alfonso XIII llegara, pudiera olerla. Cuando exhaló su último aliento, Concha avisó inmediatamente al duque, quien le pidió que retrasara el entierro 24 horas para que el Rey pudiera llegar.

«Concha preparó con esmero el cuerpo de mi madre para el velatorio, que se instaló en el salón principal de casa, a donde llegó mi padre de incógnito y de madrugada para darle un último beso en los labios, tal y como había pronosticado mi madre», relataba Leandro. Esa fugaz visita del Rey, sin que nadie más lo supiera, nunca trascendió, y cuando el día amaneció, Alfonso XIII regresó al exilio sin que la historia lo supiera.

El historiador Lucas Montojo, que investigó a fondo estos hechos, aseguraba a ABC en febrero de 2024 que las pruebas de este encuentro son sólidas, incluidas las declaraciones juradas de quienes estuvieron presentes. Según Montojo, «el entierro se retrasó un día para que Su Majestad pudiera despedirse». En sus palabras, «no puedo evitar imaginarme aquella casona desaparecida, que conozco por fotografías amarillentas, con un coche estacionado improvisadamente en la puerta. Su conductor aguardando al volante a que el Rey, de incógnito, se despidiera del cuerpo sin vida del amor de su vida para devolver nuevamente al Monarca, y antes de que el día se hiciera de nuevo, al exilio al que la historia le había condenado».

La despedida

La historia de Carmen Ruiz Moragas y Alfonso XIII, lejos de ser un simple romance clandestino, es un relato de amor oculto, sacrificios, secretos y, sobre todo, de la desolación de un monarca que, a pesar de su estatus y poder, nunca pudo escapar del peso de su destino y sus propios sentimientos. La última despedida en 1936, lejos de la pompa de la corte, simboliza la tragedia de un hombre que, en su último aliento de vida pública, regresó a la tierra que amaba solo para despedirse de aquella mujer que fue su gran amor secreto.

El testimonio de Leandro de Borbón, hijo de Alfonso XIII y Carmen, aporta una visión profunda de la vida oculta del Rey. Su relato, corroborado por la declaración de Irene Torres, sobrina de Concha Torres, y otros testimonios, subraya la increíble discreción con la que el monarca llevó su última visita a España. Aunque el tiempo y las circunstancias lo hayan borrado de la memoria pública, el amor entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas sigue siendo una de las historias más humanas, y menos conocidas, de la historia reciente de España.

El historiador Lucas Montojo, con su libro 'XIII: La otra familia del Rey', ha abierto una ventana hacia la intimidad del monarca, mostrando cómo el amor, en sus formas más ocultas y complejas, puede ser tan potente como cualquier reinado. «Es una historia que, aunque haya estado en las sombras, sigue siendo parte de la verdadera biografía de Alfonso XIII», concluía Montojo.

Así, en medio de los avatares políticos y el exilio, una historia de amor reprimido sobrevive en los recuerdos de quienes fueron testigos de su última despedida, cuando un Rey renunció a su corona, pero no a su pasión. Y aunque muchos lo hayan olvidado, el último beso en la madrugada de Roma, con el amor de su vida, Carmen, fue un adiós que no solo le perteneció a él, sino también a una España que ya nunca sería la misma.