El general Petraeus, exdirector de la CIA, da las claves a ABC sobre la guerra futura

El secreto del buen espía es el anonimato absoluto, y el norteamericano David Petraeus, general retirado, lleva esta máxima por bandera desde que dirigiera la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 2011 y 2012. Habla poco y muy breve, casi como si le ... escociera ser protagonista. Pero lo que tiene haber comandado las Fuerzas de Estados Unidos en Afganistán (USFOR-A) y otras tantas misiones internacionales durante 37 años es que conoce bien el pasado, el presente y hasta el futuro de la guerra. «No creo que el último piloto de caza haya entrado ya en las academias, el factor humano será importante en los próximos años, pero también es cierto que, con el paso del tiempo, los sistemas de armas serán no tripulados», explica en declaraciones a ABC.

Hoy departe sobre los dimes y diretes del campo de batalla todo un bregado general de cuatro estrellas; uno de los más combativos con el gobierno norteamericano durante su etapa en Afganistán. Y no lo hace solo; a su lado se encuentra, cual binomio, otro peso pesado de la historiografía: Andrew Roberts, escritor 'bestseller', miembro de la Cámara de los Lores y autor de otros tantos libros superventas. Ambos se unieron en 2023 para alumbrar un análisis que explora desde las enseñanzas bélicas que EE.UU. ha aprendido a golpe de pescozón, hasta las bondades (o no) de la Inteligencia Artificial en la industria bélica. Y ahora, dos años después, lo presentan en español bajo el título 'Guerra. La evolución del conflicto militar desde 1945 a Gaza' (Ático de los Libros).

«Defendemos que un país que aspira a ser una gran superpotencia siempre debe estar en la cresta de la ola en lo que respecta a los desarrollos y a los avances en tecnología militar. Si no lo hace, está condenado a perder influencia», explica a ABC Roberts. El mejor ejemplo, sostiene el historiador inglés, se halla al otro lado del Atlántico. «Estoy convencido: el futuro pasa por avances como los aviones controlados por ordenador, y EE.UU. debe liderar este ámbito. No será fácil. Por el momento está por detrás de Irán en lo que respecta a los drones y de Israel en tecnología láser. Además, China está fabricando un gran número de portaaviones que exceden sus capacidades defensivas», completa.

Talón de Aquiles

El ensayo se remonta hasta Vietnam, la derrota que demostró a Occidente que los todopoderosos EE.UU. no lo eran tanto. A partir de entonces, el miedo impulsó a la Casa Blanca a adoptar un enfoque de intervención mucho más cauteloso. Las máximas fueron desplegar fuerzas abrumadoras para acabar con objetivos limitados, reducir el gasto militar, apostar por los conflictos breves y utilizar las victorias como escaparate para calentar el mercado armamentístico. «La guerra ha sido clave para que los norteamericanos muestren al mundo cómo siguen desarrollando nuevas tecnologías bélicas. Las ventas masivas de cazas F-16 y F-35, los últimos a Arabia Saudí a pesar del recelo de Israel, han sido un puntal de la diplomacia y de la industria de exportación nacional», sentencia Roberts.

El plan no ha salido siempre bien. La invasión de Irak en 2003 derivó en una ocupación deficiente que terminó con el ejército norteamericano en retirada. Y otro tanto sucedió en Afganistán, donde Petraeus se enfrentó con la Casa Blanca. «Se cometieron una serie de errores severos después de la brillante campaña que se había hecho para eliminar el santuario de Al Qaeda y derrocar al régimen talibán», explica el militar. Los enumera de carrerilla: «No se concentraron lo bastante en el país antes de trasladarse al siguiente conflicto; siguieron una estrategia fallida durante ocho años; no se reforzó a los diplomáticos ni a los oficiales de inteligencia; solo se mantuvieron los recursos necesarios durante unos pocos meses antes de iniciar una reducción severa; se repitió la intención de abandonar la zona...», sentencia.

Los nuevos planteamientos de intervención, unidos a las derrotas sobre el campo de batalla, han lastrado demasiado a EE.UU. en los últimos años. «La brecha armamentística que solía haber entre Norteamérica y el resto de países ya no es tan amplia. El mejor ejemplo se da en Asia. China está desarrollando un arsenal nuclear que, cuando se una al ruso, será estremecedor y superará al que forman el de la Casa Blanca, Francia y Gran Bretaña», afirma Roberts.

Guerra moderna

Y de ahí, a una actualidad cambiante en la que los conflictos se rigen por la llamada 'guerra híbrida': una estrategia en la que se emplean todo clase de artimañas, fuerzas no convencionales, nuevas tecnologías y hasta 'fake news' para desestabilizar al enemigo desde la trastienda. Aunque ambos autores defienden que, cuando llega el momento de la brega, las batallas se ganan con el despliegue de tropas sobre el terreno, no niegan la importancia de estas acciones para obtener ciertas ventajas. «Gran parte de las operaciones sobre el campo de batalla se basan en la inteligencia de todo tipo, además de en la unificación y en el análisis de datos», incide el exdirector de la CIA.

Uno de los factores que influyen cada vez más en esta 'guerra híbrida' son las redes sociales. «Aplicaciones como TikTok son importantes desde el punto de vista de la propaganda y se corresponden con lo que llamaríamos poder blando, la capacidad de un país para influir en otro a través de la persuasión», dice Roberts. Mediante X –la antigua Twitter– o Instagram, son miles los 'influencers' que han ayudado a extender y asentar 'fake news' sobre la guerra de Ucrania o el conflicto en Gaza. El exdirector de la CIA, por su parte, rechaza la máxima de que 'las batallas se libran sobre el terreno, pero las guerras se ganan en Internet', pero admite «que, en los conflictos actuales, las campañas incluyen actividades en web» y que estas pueden ser beneficiosas.

Petraeus prefiere centrarse en la Inteligencia Artificial o en el software de código abierto. «No se utilizan como armas 'per se', pero son cada vez más importantes para habilitar nuevos sistemas. Lo más probable es que terminen utilizándose en todas las actividades, incluyendo no solo los ámbitos tradicionales de la guerra, sino también las nuevas dimensiones cibernéticas y cognitivas», señala el general.

En lo que ambos coinciden es en la revolución que han supuesto para los ejércitos de todo el mundo los drones. «¡Son cada vez más importantes, sin duda!», admite Petraeus. Roberts suscribe a su colega: «Los drones logran que una unidad de infantería se quede bloqueada sin remedio gracias a su capacidad de dejar caer explosivos sobre cada uno de los soldados». Ahora, defiende el británico, el gran reto es acabar con ellos. «Los países que sean capaces de destruirlos tendrán una ventaja decisiva. Los que dependan de otros para ello estarán condenados», finaliza.

Ucrania es el ejemplo más claro de la eficacia de los drones. Con todo, Petraeus no se atreve a definirla como la última guerra tradicional. Para que esta llegue, dice, quedan algunas décadas: «Todavía no es posible, aunque es una realidad que en las grandes operaciones militares futuras se utilizarán, cada vez con más asiduidad, armas y sistemas aéreos, terrestres y marítimos no tripulados o pilotados a distancia primero, y mediante algoritmos después».

Por el momento, sentencia, aún nos queda mucho que aprender de conflictos como el de Gaza. «Nos ha enseñado la importancia de confiar en los analistas de inteligencia de bajo nivel y a desarrollar planes de contingencia adecuados para todos los posibles escenarios».