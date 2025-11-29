La extraña razón por la que Nixon quiso liberar al lugarteniente de Hitler a pesar del Holocausto

En 1974, Rudolf Hess, el lugarteniente más cercano a Adolf Hitler, estuvo a punto de ser liberado de la prisión de Spandau a los 80 años. Lo sorprendente es que esta propuesta contó con el apoyo de nada menos que el presidente de Estados ... Unidos, Richard Nixon, un dato que no se conoció hasta décadas después, cuando los Archivos Nacionales Británicos desclasificaron documentos secretos. El mandatario justificó su apoyo a la liberación de Hess por razones humanitarias, ya que el ex dirigente nazi había sido condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial.

La historia de Hess arranca el sábado 10 de mayo de 1941, cuando el líder nazi convocó a su asistente más cercano, el capitán Karlheinz Pintsch, para que lo recogiera por la tarde. No le dio más detalles, solo que el clima era favorable y que planeaba realizar un vuelo. Pintsch, sin hacer preguntas, cumplió con la orden, sin saber que ese día se desataría uno de los episodios más desconcertantes y enigmáticos de la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Esa mañana, Hess pasó un rato jugando con su hijo, Wolf Rüdiger, y almorzó rápidamente con su amigo Alfred Rosenberg. Lo que su invitado no sabía es que no lo vería de nuevo hasta los juicios de Nuremberg. Antes de partir, su esposa le dijo: «Vas a estar fuera mucho más tiempo, lo sé». Y así fue. Menos de una hora después, Hess despegaba de la base de Augsburgo a bordo de su bimotor Messerschmitt Bf 110 (Me 110), iniciando un viaje que aún hoy sigue siendo un misterio sin resolver.

El destino de Hess era el castillo de Dungavel, en Escocia, propiedad del duque de Hamilton. Había volado 1.370 kilómetros, el límite de la autonomía de su avión, llevando consigo un plan de paz para los británicos, con la esperanza de poner fin a la guerra. Este vuelo ocurrió justo cuando Hitler estaba a punto de iniciar la invasión de la Unión Soviética en la famosa 'Operación Barbarroja'.

Su desaparición

El impacto de su desaparición fue monumental en Alemania y en el resto de Europa. El hombre más cercano a Hitler, el único con quien el 'Führer' mostraba afecto en público, se encontraba en paradero desconocido. Winston Churchill, al principio, pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, la noticia era verdadera.

Cuando Hess llegó al castillo de Hamilton, donde en ese momento se encontraba el lord canciller británico, entregó un documento con cuatro condiciones para la paz, con la intención de formar una alianza entre británicos y alemanes para luego aplastar a la Unión Soviética. Pero al pisar suelo británico, fue arrestado, tachado de criminal de guerra y trasladado a la Torre de Londres, donde permaneció hasta 1945. A partir de entonces, su vida quedó marcada por el aislamiento y los intentos fallidos de liberación, como el que Nixon propuso en 1974.

Hitler, furioso por lo que consideró una traición de su hombre de confianza, optó por calificarlo de loco. «Una carta dejada por él muestra señales características de desorden mental y se teme que haya sido víctima de sus alucinaciones», afirmaba un comunicado oficial emitido poco después de la noticia. Por su parte, los británicos, a través de la BBC, defendieron la teoría de que Hess había intentado escapar de la Gestapo y del régimen nazi, lo que dejaba aún más dudas sobre sus verdaderas intenciones.

El misterio

La historia de Hess sigue siendo un misterio por resolver. Su condena a cadena perpetua, a pesar de haber sido declarado inocente de crímenes de guerra en Nuremberg, es uno de los muchos enigmas de su vida. ¿Por qué fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión, mientras que otros líderes nazis, como Albert Speer, solo recibieron veinte años por crímenes igualmente graves? ¿Qué motivó que fuera mantenido bajo estrictas condiciones de seguridad en una prisión cuatripartita con una vigilancia de 500 guardias?

Cuando Nixon intervino para promover la liberación de Hess en 1974, puede que ya conociera algunas de las respuestas a estas preguntas. Según documentos desclasificados, Nixon sugirió que la liberación podría estar condicionada a algún tipo de confinamiento domiciliario. Sin embargo, el Kremlin se mostró inflexible y rechazó rotundamente la propuesta. En la Unión Soviética, la campaña popular contra la liberación de Hess fue feroz. El diario 'Pravda' publicó: «La conciencia popular dicta que el lugarteniente de Hitler debe beber su retribución hasta las heces del cáliz».

El mismo documento confidencial revelado en 2007, titulado 'La muerte de Hess', explicaba las condiciones de su liberación. El primer punto abordaba la «probable muerte de Hess bajo custodia». Específicamente, advertía sobre la posibilidad de que el prisionero muriera en Spandau o en el Hospital Militar Británico de Berlín, y cómo las autoridades deberían manejar su cuerpo en ese caso. Se temía que el cadáver de Hess pudiera convertirse en un lugar de peregrinaje para los simpatizantes del Tercer Reich, por lo que se proponía que, si el cuerpo fuera enterrado, se mantuviera vigilancia sobre la tumba durante años.

Las autopsias

Rudolf Hess murió en su celda el 18 de agosto de 1987. Según la versión oficial, se suicidó por ahorcamiento utilizando un cable eléctrico, pero esta explicación nunca convenció del todo. ¿Cómo pudo un hombre de 93 años, artrítico y medio ciego, llevar a cabo un suicidio en un jardín custodiado por cientos de guardias sin que nadie lo viera? La familia de Hess encargó una segunda autopsia, que reveló que la causa de la muerte fue asfixia y no ahorcamiento. Desde entonces, el caso se ha envuelto en misterio, y algunos incluso apuntan a la posibilidad de que haya sido asesinado.

Su hijo, Wolf Rüdiger Hess, insistió en que su padre estaba en buenas condiciones psicológicas y que un suicidio de esas características era físicamente imposible para él. Sin embargo, los intentos previos de Hess por suicidarse a lo largo de su vida, marcados por ciclos de lucidez y depresión, arrojan dudas sobre el motivo de su fallecimiento en 1987, especialmente cuando otros jerarcas nazis se habían suicidado mucho antes, tras el fin de la guerra o su condena en Nuremberg.