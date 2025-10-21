Suscríbete a
Eugenia de Montijo: la emperatriz española que lideró Francia con Napoleón III y cuyas joyas han sido robadas en el Louvre

El pasado domingo, varios de las piezas que le regaló el emperador fueron sustraídas del museo

Espectacular atraco en el Louvre, escándalo nacional en Francia

Eugenia de Montijo
Eugenia de Montijo ABC
Manuel P. Villatoro

Se llamaba Eugenia María Guzmán, aunque fue más conocida como Eugenia de Montijo. Cuenta el historiador Jaime de Salazar y Acha en su biografía realizada para la Real Academia de la Historia que la mujer que cautivó a Napoleón III fue alumbrada en Granada ... el 5 de mayo de 1826, y que era hija segunda de Cipriano Portocarrero y Palafox –un Grande de España de tendencia afrancesada, vaya– y María Manuela Kirkpatrick y Grevignée. Aquella familia, de mentalidad abierta, la crió al calor de una curiosa mezcla: tradición aristocrática y un aperturismo hacia las nuevas tendencias que llegaban desde Europa.

