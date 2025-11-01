Suscríbete a
De cómo los diputados deshonran el Congreso en el 175 aniversario de su inauguración

El 31 de octubre de 1850 se celebró el primer actor del edificio que alberga hoy nuestra Cámara Baja

Un establo, una iglesia, un teatro cómico: las sedes que no conoces del Congreso en 200 años

La carrera de San Jerónimo, con el edificio del Congreso de los Diputados, en 1891
La carrera de San Jerónimo, con el edificio del Congreso de los Diputados, en 1891

Luis Español Bouché

Madrid

Este viernes 31 de octubre se cumplieron 175 años de la inauguración del Palacio del Congreso de los Diputados. La ceremonia consistió en el solemne acto de apertura de las Cortes. El discurso de la Reina Isabel II, escrito por el severo gobierno de ... Narváez, no decía una palabra del nuevo edificio, fruto de una iniciativa del progresista Espartero; y la Reina no estaba para festejos, puesto que el 12 de julio anterior había perdido a su primer niño, que murió al nacer.

