El héroe oculto tras el escritor famoso: la batalla de Lafuente Estefanía contra las checas de la República

«Yo he pasado mucho miedo, el miedo que puede pasar un hombre al que le dicen a las 19.00 horas que lo van a fusilar a las 23.00. En aquellos momentos llamé a una hermana que me preguntó si llevaba el escapulario ... de la Virgen del Carmen, y me recomendó que, ya que había luchado como un mal español, muriera como un buen cristiano». Así respondía Marcial Lafuente Estefanía (Toledo, 1903-Madrid, 1981) a la entrevista que le hizo la revista ﻿'Blanco y Negro' y que publicó el 1 de marzo de 1978. Fueron cuatro páginas para el novelista que vendió más de seis millones de ejemplares a lo largo de su vida, bajo el titular 'Escritor famoso, hombre desconocido'.

No especificaba ni la fecha ni el lugar en que estuvo a punto de morir, pero el artículo ya advertía que «el autor de las más de dos mil novelas del oeste se ha empeñado durante años en no hablar sobre su vida [...]. Y su silencio se aceptaba como algo natural y lógico, no como un capricho de famoso». Hace cinco años, sin embargo, ABC tuvo acceso a una serie de testimonios que demostraban que, durante la Guerra Civil, Lafuente Estefanía se había jugado la vida para evitar que, desde las filas de su propio bando, el republicano, se asesinara a decenas de presos y amenazados. «Mucha gente dirá que eran presos franquistas, pero no. Eran personas supuestamente desafectas con el Frente Popular, ya que les podían fusilar por cualquier razón: por ser ricos, por envidia o por lo que sea», nos contaba Pedro Corral, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, investigador de la Guerra Civil y responsable del hallazgo de los documentos oficiales que demostraban «la labor humanitaria del novelista a favor de las personas perseguidas en Madrid entre 1936 y 1939».

El hallazgo se produjo cuando la concejala del PP en Chamartín, Isabel Martínez-Cubells, pidió información sobre la composición de la corporación del antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa (hoy barrio de Madrid) entre 1936 y 1939, tras conocerse la pretensión del tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente (IU), de rendir homenaje con otra placa a los concejales que rigieron este ayuntamiento desde la etapa final de la Segunda República hasta marzo de 1939. «Como incluía parte de la Guerra Civil, nos ponemos en guardia –explicaba Corral–, ya que tuvimos el mismo ejemplo en Hortaleza y resulta que sus concejales republicanos eran los mismos del comité revolucionario que decidía a quién había que asesinar en el pueblo».

En la documentación solicitada, Martínez-Cubells y Corral encontraron a un tal Antonio Lafuente Estefanía como tercer teniente alcalde y concejal de la CNT entre diciembre de 1936 y marzo de 1938. «Pensé que, si es quien yo creo, el famoso escritor, aunque le falte el Marcial, seguro que los franquistas fueron a por él por ser anarquista. Entonces consulté los sumarios que existen a presos del franquismo después de la guerra y vi que aparecía en uno. Descubrí que, por la fecha de nacimiento y el nombre de sus padres, era el novelista», añadía el investigador. Hasta ese momento no se sabía que Marcial Lafuente Estefanía había sido concejal de la CNT, antes de convertirse en el autor de novelas del oeste más famoso de España. Miles de títulos publicados que hicieron las delicias de varias generaciones desde los tristes años de la posguerra. Según indicaba el expediente de procesamiento, también luchó como voluntario en el Ejército Popular, entre el 5 de marzo de 1938 y el 28 de marzo de 1939, fecha en que se entregó a los franquistas en Ciudad Real, cuando la guerra ya estaba decidida. Nada de esto se supo durante décadas, gracias a la discreción del escritor, que ni siquiera durante la dictadura hizo alarde de sus heroicas acciones. «Su nombre es uno de los más populares de este país, pero, curiosamente, su popularidad no implica que sea uno de esos hombres cuya vida y milagros conoce el gran público», apuntaba 'Blanco y Negro' seis años antes de que el escritor falleciera en Madrid a los 81 años.

Sumario 36.194

Los más sorprendente del sumario conservado en el archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, el número 36.194, era que estaba lleno de testimonios favorables de personas relacionadas con el bando franquista o supuestamente afines a su ideas, a pesar de que Lafuente Estefanía era anarquista. Estos defienden que el futuro escritor se había jugado la vida para evitar que fueran enviadas a las checas, esas cárceles irregulares creadas en la zona republicana para detener, interrogar, torturar o ejecutar a los sospechosos de simpatizar con Franco. El documento, firmado por 15 funcionarios del Ayuntamiento Ayuntamiento de Chamartín ya en el régimen franquista, destacaba que siempre actuó «sin molestarles por sus ideas» y que «se distinguió por su lucha contra socialistas y comunistas».

Uno de ellos era el fiscal municipal del Juzgado de Chamartín, César Donoso Guilhou , detenido en febrero de 1937 cuando solo era un vecino y conducido al Ayuntamiento de la localidad, donde sus captores le anunciaron que allí pasaría la última noche de su vida. «Lafuente se opuso enérgicamente a cualquier represalia contra mí e hizo incapié (sic) en su oposición, cuando pretendieron buscar un coche para conducirme a donde fuera [...]. Dada la actitud excitadísima de los que me detuvieron, creyó oportuno no ponerme en libertad ni que los que me habían detenido volvieran a hacerse cargo de mí, para salvar mi vida», contaba.

Está documentado que la sede del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa –hoy Junta Municipal de Tetuán en la calle Bravo Murillo– fue uno de los siete edificios que fueron utilizados como checa en el antiguo municipio. Otra fue la del barrio de Las Cuarenta Fanegas, en las actuales instalaciones de la Guardia Civil en la calle Príncipe de Vergara, o la del Instituto Nebrija, en el actual colegio Nuestra Señora del Recuerdo. En ellas fueron ejecutados por las milicias del Frente Popular 53 vecinos de la localidad, cuatro de ellos mujeres. El más joven era un estudiante de 18 años. También fueron hallados ochenta cadáveres de personas no residentes en Chamartín, abandonados en las inmediaciones del cementerio o en la carretera de Francia.

Comisión de investigación

Como concejal, el futuro escritor se enfrentó también al alcalde del Frente Popular, Eusebio Parra Ruiz , por la desaparición de otro vecino. Tres meses antes, el hermano de la víctima había presentado una instancia al Ayuntamiento para saber algo de su paradero, pero el alcalde se exculpó diciendo que había recibido órdenes de la Junta de Defensa de Madrid de entregarlo a la Dirección General de Seguridad. Según los documentos consultados en su momento por ABC, nuestro protagonista exigió la formación de una comisión de investigación y acusó a un compañero de haber ordenado su ejecución.

En la transcripción hecha en el libro de acta de las sesiones puede leerse: «Lafuente dice que José Arias fue detenido y fusilado sin que se sepan las causas por las cuales se adoptó esta determinación ni la persona que lo ordenó». Y apunta después como causa una venganza que la víctima se negara a pagar una cantidad a cambio de que el ayuntamiento retirara una denuncia contra su finca: «El edil pregunta a la Alcaldía si tiene el recibo de la entrega del prisionero, pues parece desprenderse de todo esto una inmoralidad al cometerse un delito vituperable por la cantidad de 600 pesetas».

Después de su paso por el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, el 5 de marzo de 1938, se marchó como voluntario y sirvió como comisario político de batallón en Los Yébenes , donde se trasladó con toda su familia, antes de entregarse a los franquistas el 28 de marzo de 1939. En el sumario consultado por ABC, también se encuentran testimonios favorables al futuro autor procedentes de las autoridades franquistas de la localidad toledana. Su alcalde, Toribio Pedraza , señaló que había contribuido, «con su influencia y oportuna intervención, a evitar atropellos que se querían cometer contra personas de orden y de derechas». Otra vecina declaró que «había protegido a su tercer hijo y otros derechistas de las infinitas persecuciones».

Un tal Lucas Manzano , a quien el literato nombró su conductor y escondió en propia su casa, «como a un hijo», al saber que estaba amenazado. El chófer, cuyo padre había sido fusilado, testificó que no se separaba del anarquista «ni en las horas de la noche que solíamos pasar bajo el mismo techo, por el temor (por mi parte) a ser detenido». Fue en aquella época donde conoció al dramaturgo Enrique Jardiel Poncela , quien le aconsejó que, si iba a escribir, lo hiciera para que la gente se divierta, porque «es la única forma de ganar dinero con esto».

La detención

Tan solo cinco días después de acabar la Guerra Civil, ya detenido, salió también en su defensa el alcalde franquista de Navahermosa: «A su oportuna intervención se debe que no se verificaran algunos fusilamientos», decía este en otro documento. Su nombre: Marcial Aguilera. «¿Y si eligió este nombre para firmar las novelas como homenaje a este hombre, en vez de el suyo propio, Antonio?», se preguntaba Corral.

En el consejo de guerra celebrado en Las Salesas el 31 de julio de 1941, el fiscal franquista solicitó para Lafuente Estefanía la pena de muerte. Finalmente fue condenado a 20 años, porque se reconoció su «buen comportamiento». Tres meses después, a 12. Y en noviembre, a prisión atenuada en su domicilio, que pronto estableció en Arenas de San Pedro (Ávila). Dos años y medio pasó en prisión, un tiempo que aprovechó para comenzar a escribir usando el papel higiénico y un lápiz.

«Nací al wéstern en 1939 porque me ofrecieron un hospedaje gratuito en el 'hotel' Ocaña de cinco estrellas –señalaba con sarcasmo en la entrevista–, un lugar muy curioso porque, con lo ancha que es Castilla, solo disponíamos de 30 centímetros para dormir». Fue allí, entre rejas, donde parió su primera obra, 'La mascota de la pradera', publicada en 1943, cuando ya era libre. Y de ahí, al éxito absoluto, a pesar de que le denegaran siempre un lugar en los libros de literatura. «No aspiro a la Academia, pero me han leído chicos y grandes. Lo que pasa es que a los mayores les da vergüenza reconocerlo», dijo.