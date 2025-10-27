Suscríbete a
ABC Cultural

Los datos «perdidos en un armario» sobre la represión de Franco

Hace dos años, el historiador Miguel Platón accedió por primera vez a los expedientes de la Asesoría Jurídica del Ejército, «olvidados durante décadas» en el Cuartel General del Ejército

Cartas desde el exilio, con la mirada puesta en la «libertad» de la Transición

Franco, en un montaje con una imagen de presos republicanos
Franco, en un montaje con una imagen de presos republicanos ABC

Israel Viana

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Franco lo advirtió públicamente en el primer mensaje de fin de año que pronunció por radio, desde el palacio de El Pardo, tras ganar la Guerra Civil: «Un imperativo de justicia impone no dejar sin sanción los horrendos asesinatos cometidos, cuyo número rebasa los ... cien mil, como sin corrección a quienes, sin ser ejecutores materiales, armaron los brazos e instigaron al crimen. Se nos crea así el deber de enfrentarnos con el problema de una elevada población penal ligada con vínculos familiares a un gran sector de nuestra nación».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app