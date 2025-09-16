Suscríbete a
Cuba honra a los españoles de la batalla más sangrienta de la guerra de 1898

Recordamos cómo lucharon los soldados que España envió, hace 127 años, a El Caney y la Loma de San Juan, cuyos nombres han sido por fin inscritos en bronce en el memorial que se dedicaba ya a sus enemigos cubanos y estadounidenses

Un siglo en el olvido: la incansable búsqueda de los españoles desaparecidos en la Guerra de Cuba

Voluntarios estadounidenses en las trincheras de San Juan, en 1898
Voluntarios estadounidenses en las trincheras de San Juan, en 1898 ABC

Javier Navarro-Chueca

Presidente de la Asociación Regreso con Honor

Este mes, España ha saldado una deuda histórica con los soldados que perdieron la vida en la campaña de Santiago de Cuba, librada el 1 de julio de 1898. Más de un siglo después del conflicto, los nombres de los combatientes españoles han sido ... finalmente inscritos en bronce y colocados en el memorial de la Loma de San Juan, junto a los de sus adversarios cubanos y estadounidenses. La iniciativa, impulsada por las asociaciones civiles Regreso con Honor y Amigos del Castillo de Montjuïc –presidida por Carmen Fusté– rinde tributo a quienes durante décadas permanecieron en el olvido.

