Juan Miguel Zunzunegui: «Urtasun debería dejar de comer tortilla de patata, no hay nada más colonizador»

Comienza la hora bruja: hoy es día de confesiones en Madrid. Juan Miguel Zunzunegui (Ciudad de México, 1975), doctor en Humanidades y conferenciante con el superpoder de llenar auditorios, admite que siempre pregunta lo mismo a aquellos que asisten a sus charlas en México: «¿ ... Qué les gusta a ustedes de nuestro país?». La respuesta suele ser clónica. «Empiezan con la gastronomía y continúan con la música, la danza, el folclore religioso, las catedrales, el Barroco...», explica a este diario. Y él, perro viejo, les da entonces la puntilla con un mazazo de esos que, por recurrente, no deja de ser sabroso: «¡Todo lo que los mexicanos adoran de México llegó en 1521 con los españoles!».

Que tiemblen los artífices del discurso descolonizador y que se estremezcan en sus asientos los defensores de los mitos de la conquista de América, porque acaba de aterrizar en Madrid el azote de esa Leyenda Negra que persigue a España desde el siglo XVI. Zunzunegui recibe a ABC a primera hora, mientras prepara 'La fusión entre dos mundos. Historia de lo que España construyó en América': una clase magistral que se impartirá en la sede de la Fundación Rafael del Pino este miércoles 29. Y lo hace aprovechando que presenta en la península el ensayo 'Al día siguiente de la Conquista' (La Esfera). Casi nada.

Llega el doctor en un momento clave, tras una serie de catastróficas desdichas. El 12 de octubre, en el día de la Hispanidad, dos ecoterroristas atacaron con pintura un cuadro de Cristóbal Colón expuesto en el Museo Naval por considerarlo un símbolo de la colonización. Y, apenas diez días después, Catalina Ceballos, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombia, tildó a los españoles de imperialistas y ladrones durante la presentación de una exposición en el Museo de América de Madrid. «¿Qué opino? Si vamos a descolonizar la historia, primero tendremos que despoblar América, porque habría que sacar de ella al 95% de la población, que es mestiza», asevera.

De todas las «pendejadas» que afirma haber oído dentro y fuera de su país, hay una que le sobrepasa: la nueva moda impuesta por la «izquierda woke» de denominar a los indígenas americanos. «Una de las mentiras fundamentales, el gran mito del mundo actual, es llamarles pueblos originarios. No existen los pueblos originarios porque toda la Humanidad recorre el mundo desde hace milenios», señala. Y pone un ejemplo: «Cuando los españoles llegaron a México, en 1521, los mexicas llevaban asentados en la zona apenas dos siglos. Ellos, a su vez, habían conquistado a los pueblos náhuatl-toltecas».

La realidad, dice, es demoledora: «Pretender que yo, que nací en 1975, tengo alguna deuda con un pueblo imaginario que hoy ya no existe, es ridículo».

Contra los mitos

Viene guerrero Zunzunegui. Le duele que estos discursos descolonizadores de los autodenominados sectores progresistas carguen contra la historia y contra el individuo. «Lo peor es que, cuando alguien opina de forma diferente, le tildan de fascista. A mí no se me ocurre nada más fascista que imponer una sola visión de las cosas», añade. En sus palabras, «la izquierda revolucionaria busca el control total para darle todo al Estado». Y eso, está convencido, solo se logra con la destrucción del individuo. «¿Cómo acabas con él? Borrando su historia, sus tradiciones y su pasado. Pero también haciendo que sienta vergüenza de todo ello», sentencia.

—¿Qué opina del discurso descolonizador del ministro Ernest Urtasun?

—No sé quién es, pero si dice que quiere descolonizar los museos, debería ponerse a estudiar. Imagina que quieres aplicar este discurso a España… No sé si este señor toma tortilla de patata, pero la tiene que dejar de comer a partir de ya, porque no hay nada más colonizador que ella. En Madrid no hubieran podido hacerla si no hubieran 'conquistado, saqueado y destruido América'.

Réplicas del Tesoro Quimbaya expuestas la semana pasada en Madrid TANIA SIEIRA

Con todo, Zunzunegui invita a centrarse en todo lo positivo que la Monarquía Hispánica llevó a un Nuevo Mundo que creció al calor de la tecnología traída desde el otro lado del Océano Atlántico: «¿Qué es lo mejor que España dejó en América? México y América en sí». Y es que, para cuando murió Hernán Cortés, 25 años después de su desembarco, ya se habían levantado nada menos que 40 ciudades con sus respectivas iglesias, catedrales, hospitales y universidades. «Si quisiéramos descolonizar el país habría que dinamitar Tlaxcala, Puebla, Santiago de Querétaro, Zacatecas...», finaliza. Todas ellas, forjadas tras la conquista.

El último mandoble del doctor corre a cargo de dos mitos mil veces extendidos sobre la Leyenda Negra. El primero, esa idea apolillada de que los españoles aniquilaron a miles de nativos en su avance por América: «¿Quién tomó la capital azteca, Tenochtitlán? Un ejército de 100.000 hombres… de los que solo un millar eran españoles». El resto, sostiene, eran guerreros tlaxcaltecas, zempoaltecas, huejotzincas, cholultecas, culhuas, xochimilcas y chalcas. «Todos se aliaron contra la tiranía de los mexicas, por algo sería», sentencia. El segundo es la falacia de la barbarie de la Inquisición: «En Nueva España, la Inquisición quemó a 50 personas en 250 años, y tan solo cuatro de ellas eran indígenas». Tiene muchos más, pero prefiere no terminar enfadado.