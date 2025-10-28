Suscríbete a
ABC Cultural

Juan Miguel Zunzunegui: «Urtasun debería dejar de comer tortilla de patata, no hay nada más colonizador»

El conferenciante mexicano, que ofrecerá en España una charla sobre el mestizaje este miércoles, arremete contra los discursos descolonizadores

'Oro y hoja de coca': sigue la cruzada de descolonización en el Museo de América

Zunzunegui, durante una de las intervenciones del año pasado
Zunzunegui, durante una de las intervenciones del año pasado FRdP
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comienza la hora bruja: hoy es día de confesiones en Madrid. Juan Miguel Zunzunegui (Ciudad de México, 1975), doctor en Humanidades y conferenciante con el superpoder de llenar auditorios, admite que siempre pregunta lo mismo a aquellos que asisten a sus charlas en México: «¿ ... Qué les gusta a ustedes de nuestro país?». La respuesta suele ser clónica. «Empiezan con la gastronomía y continúan con la música, la danza, el folclore religioso, las catedrales, el Barroco...», explica a este diario. Y él, perro viejo, les da entonces la puntilla con un mazazo de esos que, por recurrente, no deja de ser sabroso: «¡Todo lo que los mexicanos adoran de México llegó en 1521 con los españoles!».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app