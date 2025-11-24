Suscríbete a
ABC Cultural
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 24 de noviembre

Así convirtió la Unión Soviética el cuarto lago más grande del mundo en un desierto

Hoy en día solo quedan sobre la arena miles de barcos antiguos varados como si fuera un cementerio fantasma

El pozo más profundo de la tierra que la URSS cerró rápidamente al llegar a los 12.000 metros tras un extraño descubrimiento

El mar de Aral con dos barcos varados
El mar de Aral con dos barcos varados

Israel Viana

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mar de Aral, que en tiempos de la Unión Soviética fue uno de los cuerpos de agua más grandes del planeta, es ahora solo un vasto desierto de arena. Durante más de diez mil años, este mar era hogar de especies como el esturión, ... la trucha, el lucio, la carpa y la perca. Hoy, lo único que queda son los restos oxidados de barcos, formando una suerte de cementerio de chatarra. Ya en 1933, el escritor francés Pierre Benoit mencionaba en un artículo para la revista 'Blanco y Negro' las «flores pasionarias azules que florecían en primavera a orillas del mar de Aral», pero esa imagen pertenece ahora al pasado, pues el paisaje ha cambiado por completo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app