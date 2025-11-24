Así convirtió la Unión Soviética el cuarto lago más grande del mundo en un desierto

El mar de Aral, que en tiempos de la Unión Soviética fue uno de los cuerpos de agua más grandes del planeta, es ahora solo un vasto desierto de arena. Durante más de diez mil años, este mar era hogar de especies como el esturión, ... la trucha, el lucio, la carpa y la perca. Hoy, lo único que queda son los restos oxidados de barcos, formando una suerte de cementerio de chatarra. Ya en 1933, el escritor francés Pierre Benoit mencionaba en un artículo para la revista 'Blanco y Negro' las «flores pasionarias azules que florecían en primavera a orillas del mar de Aral», pero esa imagen pertenece ahora al pasado, pues el paisaje ha cambiado por completo.

Históricamente, el mar de Aral había recibido agua de dos grandes ríos, el Amu Darya y el Sir Darya, lo que le permitía mantener una superficie de hasta 68.000 kilómetros cuadrados. Estas fuentes fluviales, alimentadas por el deshielo de los glaciares del Himalaya, tenían suficiente caudal para llenar el lago, incluso cuando el calor evaporaba el 40% del agua durante su trayecto. Esto permitió que las poblaciones cercanas florecieran, con economías basadas en la pesca, la ganadería y la agricultura, y se desarrollara un activo comercio en la región.

Las tres primeras décadas del régimen soviético fueron prósperas para esta zona. En 1949, el diario ABC informó sobre un curioso fenómeno en la región: una extraña «lluvia de ranas» cayó sobre el pueblo de Kazaly, en Kazajistán, cerca del mar de Aral. Según se dijo, una tromba de agua habría arrastrado las ranas de varias lagunas cercanas hasta el pueblo, un suceso insólito, pero que reflejaba una tierra vibrante de vida: «Han llovido ranas sobre el pueblo de Kazaly, en Kazajistán, junto al mar de Aral. Se cree que una tromba de agua absorbió las ranas de varias lagunas y las precipitó sobre el pueblo, como ha ocurrido en varios lugares del mundo», informaba el medio.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con la intervención del régimen comunista, que optó por desviar el curso natural de los ríos en busca de un supuesto beneficio económico. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Kremlin decidió que era momento de aumentar la producción de algodón, conocido como «oro blanco», cuya demanda había crecido a raíz del conflicto bélico. En los años 50, las repúblicas de Asia Central, especialmente Uzbekistán, comenzaron a expandir sus tierras de cultivo de forma agresiva. En lugar de aprovechar los recursos naturales del área, decidieron desviar el agua de los ríos para regar estos nuevos campos.

Canal de Karakum

Los soviéticos creían que podían manipular la naturaleza a su voluntad. En 1956, inauguraron el canal de Karakum, un gigantesco proyecto de 1.100 kilómetros que transportaba agua del Amu Darya hacia las nuevas plantaciones de algodón. Este fue solo uno de muchos proyectos en los que los ríos Amu Darya y Syr Darya fueron desviados en diversas partes de Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán.

Los resultados fueron inmediatos: entre 1960 y 1988, la producción de algodón aumentó un 80% en Uzbekistán y más de un 350% en Turkmenistán. Aunque la economía parecía prosperar, las consecuencias medioambientales fueron devastadoras. El caudal de ambos ríos, que tradicionalmente aportaban alrededor de 70 kilómetros cúbicos de agua al mar de Aral cada año, se redujo drásticamente, en algunos casos a menos de 20 kilómetros cúbicos. Así, el mar comenzó a desecarse, dejando a su paso lo que alguna vez fue un paisaje rico en vida.

En la década de 1990, el mar de Aral ya había perdido tres cuartas partes de su agua. La superficie del lago se redujo a la mitad y su profundidad descendió más de 20 metros. Lo que antes era una próspera industria pesquera que abastecía a la sexta parte de la Unión Soviética, ahora era solo un cementerio de barcos varados en la arena. El reportaje 'Aral, el mar que agoniza' de 1993, publicado en 'Blanco y Negro', lo resumía como «la mayor catástrofe ecológica del mundo». En él se afirmaba a continuación: «Puede que sea demasiado tarde para evitarlo. Las proporciones de la tragedia son gigantescas y afectan directamente a la vida de millones de personas, a la supervivencia de numerosas especies acuáticas y terrestres y al clima de una vasta región de la URSS. El responsable de la muerte del que fue, hace solo unas décadas, uno de los mayores lagos de la Tierra es el ser humano».

La desaparición veloz

El colapso del mar de Aral no fue un proceso lento y gradual, sino una desaparición a una velocidad alarmante. Para principios de los 90, los datos eran irrefutables: desde 1960, el mar había perdido el 75% de su agua, su superficie se había reducido a la mitad y la profundidad del agua había caído más de 20 metros. Lo que antes eran kilómetros de agua navegables se transformaron en un desierto de arena y sal, donde la vida ya no podía prosperar.

Varios pueblos cercanos vieron cómo el mar se alejaba hasta 30 kilómetros de distancia en tan solo una generación. Los puertos fueron inutilizados y las embarcaciones quedaron abandonadas. Los vientos fuertes de la región esparcieron por toda la zona cientos de millones de toneladas de polvo salino, mezclado con los residuos de pesticidas, fertilizantes y productos químicos que los soviéticos habían arrojado al agua desde los años 50.

La desecación fue tan rápida que para el año 2000, la parte sur del mar ya se encontraba dividida en dos pequeños bloques de agua. A día de hoy, el bloque oriental ha desaparecido por completo. Y, lo más impactante, todo ocurrió sin que la comunidad internacional se percatara de la magnitud de la catástrofe durante aquellos primeros años en los que la producción de algodón fue vista como un éxito. Durante este tiempo, las autoridades soviéticas optaron por mantener en secreto la verdadera magnitud de lo sucedido. No fue sino hasta 2003, cuando la NASA divulgó fotografías satelitales que mostraban la gravedad de la situación.

El éxodo

El desastre también forzó el éxodo de miles de familias que, al ver cómo su fuente de vida se evaporaba, decidieron abandonar la zona. Aquellos que permanecieron tuvieron que enfrentar problemas de salud graves, derivados de la contaminación del aire y del agua. Sin embargo, desde 2005, la parte norte del mar de Aral ha comenzado a mostrar signos de recuperación, gracias a la construcción de un dique de 13 kilómetros de largo, el KoKaral, por parte del Gobierno de Kazajistán, con el apoyo financiero del Banco Mundial. Esta barrera ha permitido dividir lo que quedaba del antiguo mar en dos secciones.

Según 'The New York Times' en 2006, «bancos de pescado económicamente significativos han aparecido de nuevo, y los observadores que habían escrito sobre la catástrofe medioambiental del mar de Aral se sorprenderán al comprobar que la subida del nivel del agua está revitalizando en parte la industria pesquera y produciendo excedente para exportar a lugares tan lejanos como Ucrania». Un año después, el 'International Herald Tribune' añadía que la presa había logrado elevar el nivel del agua del pequeño mar de Aral en 38 metros.

A pesar de estos avances, la parte sur del mar de Aral, en Uzbekistán, está condenada a seguir su inexorable camino hacia la desaparición.