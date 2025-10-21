¿Y si no fueron anarquistas? Nuevas pistas sobre el asesinato del cardenal Soldevila

Zaragoza, 5 de junio de 1923. A las cuatro de la tarde, el cardenal Juan Soldevila salía del Palacio Arzobispal rumbo a la Escuela-Asilo de San Pablo, en El Terminillo. Lo acompañaban su chófer, Santiago Castanera Gascón, y su familiar Luis Latre Jorro. ... El trayecto, habitual y aparentemente rutinario, terminó en tragedia. Al llegar a las puertas del centro, regentado por monjas de la Orden de San Vicente de Paúl –fundada por el propio cardenal–, dos hombres se acercaron al vehículo y abrieron fuego. Se contabilizaron trece disparos. Uno de ellos atravesó el corazón del prelado, que murió en el acto. El chófer y el acompañante resultaron heridos y los agresores huyeron sin ser identificados.

El juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado inmediatamente al Palacio Arzobispal en el mismo automóvil, ocupando el asiento en el que habitualmente viajaba. Durante el trayecto, insólito y sobrecogedor por la escena, el coche atravesó la ciudad ante la mirada atónita de los zaragozanos. Al día siguiente, su cuerpo fue expuesto en el salón principal del imponente edificio del siglo XII, acondicionado como capilla ardiente. Religiosas de las órdenes de San Vicente de Paúl y de Santa Ana, junto a varios sacerdotes, velaron al cardenal. Cientos de ciudadanos acudieron a rendirle homenaje y contemplar el cadáver del prelado asesinado.

El viernes 8 de junio, el féretro del cardenal Juan Soldevila fue trasladado en procesión solemne a la basílica del Pilar. Ante el altar mayor se celebró el oficio de difuntos con la dignidad litúrgica correspondiente. Al día siguiente, tuvieron lugar los funerales. El canónigo magistral pronunció la oración fúnebre. Se le rindieron honores militares equivalentes al rango de capitán general: escolta de caballería, infantería en guardia de honor, cuatro piezas de artillería, salvas de ordenanza y desfile ante el féretro. El cuerpo fue enterrado frente a la Santa Capilla de la Virgen, donde permanece.

Los rumores

El crimen conmocionó a la ciudad y desató rumores: una herencia secreta destinada a una monja que habría abandonado los hábitos, propiedades ocultas, vínculos con la finca del Terminillo. Algunos aseguraban que el cardenal había acumulado bienes; otros, que vivía con austeridad. Los periódicos recogían versiones contradictorias y los cafés bullían de especulaciones. El testamento ológrafo se conoció el mismo día del asesinato. Según la prensa local, los albaceas Pellicer y Carceller lo leyeron en privado y lo presentaron al Juzgado para su validación. Solo trascendió un dato: el cardenal había muerto pobre.

En 1925, dos años después del asesinato, la Audiencia de Zaragoza celebró el juicio por el magnicidio. La acusación recayó sobre los anarquistas Francisco Ascaso, evadido semanas antes de prisión, y Rafael Torres Escartín, miembro activo del grupo Los Solidarios. También fueron procesados como cómplices Esteban Salamero y Juliana López Mainar, acusados de haber dado albergue a los implicados. Gran parte del sumario, de más de dos mil folios que han sido revisados por el autor de este reportaje, junto al abogado José Antonio Garcés, se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y ha sido digitalizado.

Allí se puede leer que Torres Escartín fue sentenciado a cadena perpetua y que los cómplices, Salamero y López Mainar, a seis años y un día de prisión. Ascaso, en paradero desconocido, fue señalado como autor intelectual. El proceso se desarrolló en un clima de fuerte tensión política, con la ciudad aún dividida entre el duelo oficial y la sospecha popular. La prensa obrera insistía en que Soldevila no era una figura neutral. Señalaba su apoyo al sindicalismo empresarial católico, vinculado al asesinato del anarquista Salvador Seguí poco antes, y su colaboración con el gobernador civil en la fragmentación del movimiento obrero. Estos mismos periódicos también cuestionaban sus actividades empresariales.

Anarquismo

En ese contexto, la autoría anarquista fue asumida como coherente e, incluso, reivindicada por sectores del sindicalismo libertario como muestra de fuerza. La creación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1927 consolidó esa línea de acción directa utilizada contra Soldevila. De hecho, durante el juicio, se presentó un manuscrito con amenazas explícitas dirigidas al cardenal atribuido a un grupo anarquista. El documento reforzaba la tesis de una autoría política, aunque no despejaba todas las incógnitas.

Entre los testimonios destacó el de Tomás Cocho Soldevila, sobrino del cardenal, quien negó la implicación de los acusados. En su declaración, aludió a un fraude económico cometido contra su tío en 1922 por un allegado, sugiriendo posibles móviles ajenos al entorno anarquista. Este añadió, además, un detalle insólito: el día del funeral, durante la comida servida en el Palacio Arzobispal, se ofreció champán. El gesto, interpretado por algunos como impropio en un contexto de duelo, alimentó aún más las especulaciones en torno al crimen y al círculo íntimo del cardenal.

El testimonio del sobrino del cardenal ha orientado la investigación que hemos llevado a cabo hacia dos ejes principales: el testamento y un presunto fraude económico. Para el análisis del primero consultamos el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro de Actos de Última Voluntad y los Archivos de Protocolos Notariales del Colegio Notarial de Aragón. Pronto confirmamos que Soldevila otorgó dos testamentos. El primero, notarial, fue redactado en Tarazona en 1893 y destinaba la mitad de la herencia a su hermano Tomás, mientras que la otra mitad a sufragios por su alma. El segundo, ológrafo y definitivo, fue firmado en Zaragoza el 13 de enero de 1905. Incluía cinco albaceas, entre ellos Pellicer, pero no detallaba el caudal hereditario, solo que se destinaba íntegramente a fines eclesiásticos.

Descendientes

Contra la creencia popular, no se menciona a ninguna religiosa como beneficiaria, ni parece probable que estos albaceas lo dispusieran así. Además, el documento fue modificado el 7 de septiembre de 1922 para excluir al mayordomo y a un familiar implicados en esa estafa. El auto judicial que validó el testamento afirmaba también que Soldevila no tenía hermanos ni descendientes, lo cual era igualmente falso. Es más, en el juicio se acreditó la existencia de una sobrina y su hijo. El sobrino declaró que su tío le había prometido en vida los intereses de una deuda pública vinculada a dicho fraude.

Las memorias inéditas de Juan Moneva y Puyol, fallecido en 1952, aportan datos reveladores sobre la estafa. En el apartado XIV, relata una conversación personal en la que Soldevila confesó haber invertido 70.000 duros en títulos de deuda pública, un instrumento financiero opaco, delegando en un familiar la tarea de cortar y cobrar los cupones trimestrales. Según este político español, el familiar fue sustituyendo los títulos por otros de menor valor, manteniendo el volumen físico del paquete para no despertar sospechas. El engaño tardó meses en ser descubierto.

Sin denuncias

Soldevila, sin embargo, no presentó denuncia alguna, aunque ordenó el destierro de uno de los implicados amparado en su autoridad eclesiástica. Cabe recordar que, años antes, Moneva y Soldevila protagonizaron una agria disputa personal y pública, motivada por el intento del cardenal de vender tapices medievales pertenecientes a la colección del Museo de la Seo de Zaragoza. A pesar de estos datos que sacamos a la luz, las investigaciones apuntan a que el juicio se centró en un móvil político débilmente respaldado por los hechos. El contenido de su testamento, lejos de reflejar pobreza, sugiere una herencia sustancial, aunque opaca.

Varios protagonistas del caso tuvieron finales trágicos. Ascaso murió en los enfrentamientos del 18 de julio de 1936 en Barcelona. Torres Escartín, condenado a cadena perpetua, perdió la razón durante su reclusión y fue internado en el manicomio de Reus en 1931. A pesar de su estado, fue fusilado al terminar la Guerra Civil. Salamero Bernad, condenado a seis años de prisión por colaborar en el crimen, fue trasladado al penal de Ocaña en 1926. Fue indultado al proclamarse la Segunda República. El 28 de febrero de 1936 fue nombrado concejal del Frente Popular en San Fernando (Cádiz). Tras el golpe de Estado, fue detenido por los sublevados y fusilado en el Puerto de Santa María.

Por esas mismas tierras apareció también Antonio Magaña, el clérigo vinculado al presunto fraude contra el cardenal, quien fue apartado de su actividad docente tras ser depurado. Faltaría añadir que, en 1936, se reencontró en Madrid a la religiosa vinculada al cardenal. Buscaba terrenos para fundar un nuevo centro de la orden y finalmente construido, pero no se volvió a abrir el caso de Soldevila. La guerra centraba todos los esfuerzos y atenciones. Ahora, un siglo después, todas las pistas expuestas en este reportaje abren nuevas líneas de indagación que aportan un tinte novelesco a aquel crimen que ocupó no pocas páginas en el diario ABC y que conmocionó a una ciudad que todavía no ha encontrado todas las respuestas.