Suscríbete a
ABC Cultural

¿Y si no fueron anarquistas? Nuevas pistas sobre el asesinato del cardenal Soldevila

En 1923, dos hombres se acercaron al coche del famoso cardenal de Zaragoza y lo acribillaron. El juicio condenó a tres militantes libertarios, pero una investigación reciente pone en duda que fuera un crimen político perpetrado en los convulsos meses previos al golpe de Estado de Primo de Rivera

El matadero de cerdos de Madrid al que temían ser enviados los peores criminales españoles del siglo XIX

El cardenal Juan Soldevila, en una imagen de mayo de 1923, un mes antes de ser asesinado en Zaragoza
El cardenal Juan Soldevila, en una imagen de mayo de 1923, un mes antes de ser asesinado en Zaragoza abc

Javier Navarro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Zaragoza, 5 de junio de 1923. A las cuatro de la tarde, el cardenal Juan Soldevila salía del Palacio Arzobispal rumbo a la Escuela-Asilo de San Pablo, en El Terminillo. Lo acompañaban su chófer, Santiago Castanera Gascón, y su familiar Luis Latre Jorro. ... El trayecto, habitual y aparentemente rutinario, terminó en tragedia. Al llegar a las puertas del centro, regentado por monjas de la Orden de San Vicente de Paúl –fundada por el propio cardenal–, dos hombres se acercaron al vehículo y abrieron fuego. Se contabilizaron trece disparos. Uno de ellos atravesó el corazón del prelado, que murió en el acto. El chófer y el acompañante resultaron heridos y los agresores huyeron sin ser identificados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app