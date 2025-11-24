Suscríbete a
Ametralladoras canadienses contra peces españoles: la guerra que duró un día

En la noche del 9 de marzo de 1995, un disparo en aguas de Terranova cambió para siempre la rutina de los pescadores gallegos: era el inicio de lo que hoy se conoce como la 'guerra del Fletán'

El buque español «Estai» es recibido a su llegada al puerto de Vigo, tras permanecer retenido por las autoridades canadienses mientras faenaba en aguas internacionales frente a las costas de Terranova
Manuel P. Villatoro

«Queremos saber por qué nos amenazan con armas. Somos pescadores». A eso de las once de la noche de un 9 de marzo de 1995 comenzó un conflicto internacional que pocos recuerdan: la llamada guerra del Fletán. Llovía en el Atlántico Norte, triste ... preludio de la tensión que iba a estallar, cuando el tintinear metálico de una ametralladora cortó el viento en aguas de Terranova. Las balas procedían del navío 'Cape Roger', más canadiense que el curling, y el objetivo era el pesquero vigués 'Estai'. Fue el primer ataque que el país lanzó contra otro en cuatro décadas.

