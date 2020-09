Imagen de los procesados por la tragedia de Canillas de Aceituno, junto a una noticia del «Heraldo de Madrid» sobre el suceso - ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR - FUNDACIÓN UNICAJA / BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

El pueblo de Málaga que turbó a 'The New York Times' al 'proclamar' la II República 20 años antes que España Lo sucedido en Canillas de Aceituno, con menos de 2.000 habitantes, en abril de 1911 fue tan grave que el Congreso de los Diputados lo llevó a sus sesiones y «The New York Times» analizó las posibles repercusiones que podría tener para el resto del país