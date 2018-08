Leonor de Aquitania, la poderosa divorciada que dominó Occidente durante la Edad Media En el siglo XII la que fue Reina consorte de Francia y posteriormente de Inglaterra pidió la nulidad matrimonial a causa de los terribles celos de su marido Luis VII

En medio de la oscuridad de la Edad Media Occidente fue testigo de una luz que brillaba con fuerza, la misma que alumbraría a los inicios del protofeminismo durante el siglo XII. Esta extraordinaria historia comenzó en 1124 con la llegada al mundo de Leonor de Aquitania.

Tras la muerte de su padre, a la edad de 13 años, nuestra heroína tomaría decisiones que cambiarían para siempre tanto su destino como el de la futura Europa durante la Guerra Santa.

Leonor sería reina consorte en dos tierras distintas por sus dos matrimonios con los soberanos de Francia y de Inglaterra. Sin embargo nunca se quedaría a la sombra de ningún papel secundario, porque su inteligencia arrasaba con aquellas voluntades soberanas. Tan solo el eco de su nombre logró tambalear uno de los cimientos más injustos de la Historia –todavía presentes- la hegemonía masculina sobre los asuntos del Estado y de la vida.

Sarcófago de Leonor de Antioquía - C.C

Alrededor de su figura se han creado leyendas injustas por los amoríos que albergó un alma y cuerpo libres por derecho. No obstante a ella le importaron muy poco todas aquellas habladurías envenenadas. Por esa razón, solicitó el divorcio de su primer esposo Luis VII al Papa Eugenio III. Y profundamente enamorada se casaría con el Conde de Anjou –diez años menor que ella- quien sería el futuro Rey de Inglaterra y padre de sus ocho hijos. Pero aquellos vástagos estarían marcados por el espíritu rebelde y valiente de su madre.

En el vientre de Leonor de Aquitania se engendraron leyendas que resonarían con fuerza a lo largo de la Historia como su primogénito Ricardo Corazón de León, por quien despertaría una rebelión contra su Rey, Enrique II, y por el que además se atrevería a renunciar a su poder e incluso a su vida.

Hacia el final de su camino Leonor de Aquitania resucitaría la literatura artúrica y velaría por la tradición juglar, pues su persona significó el patronazgo de los trovadores. Y aún muy pesar de haber sido odiada profundamente durante su época, a día de hoy es recordada con respeto y la más sincera admiración por su legado. Los anales de la Historia femenina actualmente le rinden homenaje por su coraje en aquel tiempo donde ser mujer implicaba el más cruel de los martirios.

Aquitania, la codicia de Luis VI, «El Gordo»

En la primavera de 1137 Guillermo X, el amado padre de Leonor, cae muy enfermo durante una peregrinación al Camino de Santiago, de la que no se libra. Al morir el Duque, ella hereda el codiciado ducado de Aquitania, al sur de una Francia todavía pequeña.

Guillermo X -al no tener hijos varones - le brindó a su hija la educación propia de un hombre de la época, para que pudiera defender el ducado de Antioquía

Ante la triste noticia, el Rey galo Luis VI «El Gordo» -otro hombre que sabía sus días contados -no desaprovecharía la oportunidad para agrandar las tierras que legaría a su hijo, el futuro Soberano Luis VII «El Piadoso». Por ello pediría la mano de una niña de 13 años para su vástago de 16, y así poder extender sus dominios con el más codiciado de los ducados.

«En su lecho de muerte, Guillermo nombró al rey de Francia Luis VI tutor de su hija Leonor, heredera del inmenso ducado de Aquitania, que se extendía de Loira hasta los Pirineos. El rey de Francia no desaprovechó la oportunidad de poder controlar un dominio de tal envergadura y arregló el matrimonio de su hijo y heredero, también llamado Luis, con Leonor, que entonces tenía trece años», explica la divulgadora histórica Ana Rodríguez en «La estirpe de Leonor de Aquitania: Mujeres y poder en los siglos XII y XIII» (Crítica).

En julio de ese mismo año los jóvenes se casan en Burdeos, y una semana después, «El Gordo» ve la luz por última vez. Entonces, aquella niña que fue los ojos de su padre se convierte en Reina consorte de la noche a la mañana sin la regencia de un adulto. No obstante a pesar de su corta edad, el novato soberano la escuchaba con atención. Leonor no era ninguna vulnerable intelectual si no todo lo contrario, esto fue gracias a que Guillermo X -al no tener hijos varones- le brindó la educación propia de un hombre de la época, con el fin de que pudiese defender sus tierras sin aquella remediable debilidad que presentaban las mujeres (inseguridades motivadas por la falta de instrucción).

Papa Eugenio III - C.C

Según las fuentes el Rey estaba muy enamorado de su mujer –no se le conocieron queridas-, pero ella no, Luis pecaba de una serenidad que iba contra el espíritu de aquel corazón intrépido. De esta manera, el ánimo de la Soberana se iba apagando en aquella corte gris de París, sin trovadores, poesía y fiestas. Aquel matrimonio la estaba enterrando viva. Necesitaba resucitar en la emoción de las ilusiones y esa adrenalina característica de los encuentros prohibidos.

El Concilio de Beaugency

Los rumores de consanguinidad en tercer grado acompañaron a la pareja desde el compromiso, sin embargo el asunto no serían un impedimento hasta que Leonor decidió que aquello era una imposibilidad para seguir tras 12 años de matrimonio.

El peso político de Leonor de Antioquía se vería durante la Segunda Cruzada cuando Francia partía a Jerusalén, y durante ese contexto bélico decidió acompañar a su marido. Mas una vez que arribaron a Antioquía Leonor optó por no continuar la misión.

Tras la larga negativa del Papa Eugenio II, finalmente el Arzobispo de Sens otorga la nulidad con el Concilio de Beaugency en 1152

Le pidió a Luis VII el divorcio alegando la «insoportable» consanguinidad. Pero la realidad es que la reina estaba hastiada de su esposo «El Piadoso» y de sus terribles ataques de celos.

Durante la fatídica estancia en Antioquía, Leonor se reencontró con su tío Raimundo –hermano de su padre-, quien gobernaba aquel territorio. La felicidad de la reina no podía ser menos y durante muchas noches se acompañaban en tertulias que alcanzaban las altas horas de la madrugada. Cuentan las fuentes que durante una de esas veladas el Rey irrumpió en los aposentos del Conde de Tolosa y el desquiciado marido arrastró a su mujer por los pelos. Fue a partir de ese momento en que ella decidió poner fin a aquella tortura matrimonial.

«Ante la negativa de Leonor a partir con él a Jerusalén, ya que prefería quedarse en Antioquía con su tío (…) a quién según las malas lenguas le unía algo más que el afecto familiar, el rey amenazó con abandonarla. En el fragor de la discusión, ella mencionó entonces el parentesco ilegítimo entre ellos: era imposible que siguieran como esposos, ya que estaban relacionados en cuarto y quinto grado de consanguineidad», escribió Rodríguez.

De regreso de la Segunda Cruzada ni siquiera se detendrían en Francia, acudirían directamente con el Papa Eugenio III para disolver aquella unión. Sin embargo, el Pontífice –aún siendo conocedor de la famosa consanguinidad entre ambos- se negó a anular aquel matrimonio. Con tremenda fe de que los reyes volvieran a sentir algo más que rencor les obligó a dormir en la misma cama y los visitó diariamente para convencerlos de quererse un poquito más. La honorable tarea duró bastante -tres insufribles años para Leonor-, hasta que finalmente el Arzobispo de Sens otorga la nulidad con el Concilio de Beaugency en 1152.