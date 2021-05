Detalle de la 'Carga de Jaruco', con los voluntarios cubanos luchando contra las tropas de Maceo - Ferre Clauzel

La historia oculta de los cubanos que murieron por España para que Cuba no fuera independiente en 1898 No mucha gente sabe que muchos de los habitantes originarios de la isla, sin ningún lazo de sangre con la Península Ibérica, no creían en la causa independentista y prefirieron luchar contra ella para seguir dependiendo del Gobierno de Madrid