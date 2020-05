Segunda Guerra Mundial Cifras, batallas y mitos: tres expertos desvelan a ABC las grandes mentiras sobre la IIGM y Hitler Pere Cardona, Jesús Hernández y David Solar se adentran, en pleno 75 aniversario de la rendición germana, en las falacias más extendidas sobre el conflicto que acabó con la vida de 70 millones de personas

Hay ocasiones en las que el tiempo no es bondadoso con los hechos narrados. Aunque han pasado ya 75 años desde que Alemania se rindió sin condiciones ante los Aliados en el Día de la Victoria, todavía son muchos los mitos que perduran sobre la Segunda Guerra Mundial. Cifras, batallas, políticos... Todo vale. Por ello, el historiador Jesús Hernández ( «Eso no estaba en mi libro del Tercer Reich» o «Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial»), el periodista especializado David Solar ( «La caída de los dioses. Errores estratégicos de Hitler») y el divulgador histórico Pere Cardona ( «Lo que nunca te han contado del Día D» e «Historias Segunda Guerra Mundial») narran a ABC cuáles son, a su parecer, las mayores falacias que todavía perduran sobre el conflicto.

David Solar

1-¿Cuáles son las grandes mentiras sobre la IIGM que creemos todavía?

La gran mentira de la Segunda Guerra Mundial fue el mismo Hitler, el carácter del personaje y la visión que tenemos de él. A pesar de lo que pensamos, era un líder que quería las cosas de inmediato. En la campaña rusa, por ejemplo, los nervios le traicionaron y cambió la planificación que había hecho del avance una y otra vez. Es cierto que tuvo algunos golpes geniales, pero nunca echaba cuentas a largo plazo porque no tenía la preparación para hacerlo. Además, su sistema consistía en dar órdenes desde la mesa y los mapas y no entendía cosas tan sencillas como que mover una división acorazada de un lugar a otro acarreaba trasladar miles de toneladas de combustible, munición, repuestos, ropa y hombres.

Lo de Hitler fue una loca carrera hacia el éxito. Vivió una fantasía que le duró hasta los últimos días de la guerra, cuando movía ejércitos como si existieran, cuando eran retales de tropas.

2-Debemos entender entonces que cometió errores fatídicos durante sus campañas a pesar de que ha pasado a la historia casi como un genio militar…

Cometió muchos. El más grosero fue el de atacar Rusia. Si hubiese seguido siendo amigo de Stalin, Alemania habría disfrutado de las materias primas soviéticas durante un determinado tiempo. Es difícil pensar que hubiera podido haber una paz eterna entre ambos, pero es cierto que, en 1941, después de las fulminantes victorias germanas en Francia, Polonia y los Balcanes, Stalin le tenía un miedo terrible. Además, no era lo mismo para la URSS librar una guerra defensiva que una ofensiva.

Más grosero todavía fue el fallo de declarar la guerra a los Estados Unidos. Eso salvó la vida a los ingleses. EEUU no hubiese podido hacer lo propio contra Alemania porque ese había sido el compromiso que Roosevelt había adoptado ante su electorado para ganar las elecciones. Pero, al recibir él el agravio, tuvo las manos libres.

El último de sus errores fue la desconfianza que sentía hacia el generalato. Sabía que no le tragaban y correspondía de la misma manera. La diferencia es que sus oficiales amaban a Alemania y nunca le habrían traicionado. Al menos en principio. Luego, cuando comenzó a liquidarlos, ya sí organizaron complots y abrieron las líneas a los Aliados.

Ike Eisenhower

3-¿Es una falacia que, al principio de la guerra, había un rechazo general a Hitler?

Si. La realidad es que sus pretextos eran tan plausibles que se entendían en Europa. Los británicos, cuando se empezó hablar de Checoslovaquia, afirmaron que Hitler tenía muchas razones para reclamar el territorio de los Sudetes. La prensa británica afirmó que era como si a ellos les ocupasen Escocia. Es cierto que luego no se tragaron igual de bien que se anexionase Austria, pero hay que entender que, por una serie de circunstancias, la mayoría de los austriacos votaron por Hitler. El plebiscito que dio lugar al Anschluss estuvo en parte manipulado porque las presiones nazis eran tremendas, es verdad, pero ganó por más del 90%. No podemos saber qué habría pasado de no sucederse aquellas presiones, pero la lógica dicta que, con total probabilidad, habrían vencido también.

4-¿Los alemanes invadieron Polonia sin previo aviso?

Alemania quería ir a la guerra contra ellos. Era la forma de abrir las conquistas del este y crear una clase de ricos terratenientes servidos por esclavos polacos y rusos. Pero no les importaba el corredor de Danzig ni la ciudad libre. Eso fue el gran pretexto. Además, el día anterior a comenzar la Segunda Guerra Mundial hubo negociaciones entre ambas naciones. Polonia estaba dispuesta a dar cualquier cosa a los nazis, pero Ribbentrop rechazó todo. No querían que les fastidiasen la marcha triunfal que habían preparado.

David Solar

5-¿Estaba Alemania predestinada a perder la guerra?

En 1940, con Francia ocupada, Alemania podría haber llegado a una paz con Inglaterra y haber ganado la contienda. Europa era suya. Pero eso era algo imposible por el carácter de Hitler. Era un tipo que se ganó la desconfianza de Europa tras traicionar a austríacos y checos. Los Aliados sabían que cambiaría de parecer a su gusto.

6-¿Fue Ike Eisenhower un buen general?

Fue bastante competente como político, pero su dirección de la guerra fue nefasta. Aunque hay que entender que quizá no había otra forma de liderarla. Cada país quería una cosa, y lo mismo pasaba con los generales estadounidenses. Logró mantener juntos a todos, pero lo hizo dándoles algo a todos. Cuando eso sucede, el que reparte se suele quedar sin nada. No tenía la situación clara.

Cometió algunos errores militares considerables. En lugar de clavar un cuchillo en el corazón del Reich, ordenó avanzar en todos los frentes. Eso permitió a las fuerzas germanas entrar en combate de izquierda a derecha de la extensa línea. Eso fue la contradicción de la Guerra Relámpago alemana.

Tampoco sabemos por qué entregó Berlín a los rusos. En sus memorias afirmó que lo hizo porque la ciudad no valía nada e iba a costar medio millón de hombres. Es curioso que dijera eso cuando se había gastado una fortuna en mantener la asistencia a la capital con un puente aéreo que costó tanto a los EEUU como toda la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que Berlín valía una fortuna política y militar. Para Stalin, además, era la puerta de entrada a una gran cantidad de científicos, ingenieros, técnicos, laboratorios, departamentos de ciencias y hasta el instituto de energía nuclear. Stalin respiró tranquilo cuando supo que tenía el camino libre.

David Solar Cubillas (1943) es el fundador y director (de 1998 a 2010) de «La Aventura de la Historia». Fue redactor de Diario Madrid, guionista del programa de TVE Informe semanal, jefe de Internacional del semanario Mundo, fundador y director de Historia 16, comentarista de temas históricos en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER y en La brújula, de Onda Cero. Ha dirigido numerosas colecciones de carácter histórico, entre ellas la «Revisión Histórica del Siglo XX: la II Guerra Mundial, en 15 volúmenes». Conferenciante habitual, es autor de centenares de artículos de política internacional e Historia y de libros como «La caída de los dioses. Los errores estratégicos de Hitler» o «Un mundo en ruinas».

Jesús Hernández

1-¿Cuál cree que ha sido la mayor mentira de la IIGM que creemos todavía hoy?

Sinceramente, considero que existe bastante sensacionalismo en torno a las supuestas mentiras del conflicto, que suelen estar referidas a aspectos opinables. Más que de mentiras, hablaría de ocultaciones. La gente no sabe, por ejemplo, que los Aliados causaron con sus bombardeos sobre la Francia ocupada más muertos que la Luftwaffe en Gran Bretaña. O que Churchill permaneció impasible ante una hambruna en la India que causó un millón y medio de muertos, negándose a enviar ayuda. También hubo miles de víctimas a consecuencia de las deportaciones de diversas etnias que Stalin ordenó en plena guerra en Crimea y el Cáucaso. Igualmente, la expulsión de unos 12 millones de alemanes tras la guerra causó entre medio y un millón de muertos.

Jesús Hernández

2-¿Es una exageración el mito que muestra a Hitler como el gran culpable de la derrota de Alemania?

No hay duda de que Hitler fue el gran responsable de esa catástrofe para Alemania, ya que su país no estaba en absoluto preparado en 1939 para lanzarse a una guerra mundial. Pero también podemos darle la vuelta al argumento. Si Inglaterra hubiera firmado un acuerdo de paz en 1940, lo que no estuvo tan lejos de suceder como parece, ahora diríamos que su dirección de la guerra fue brillante.

Por otra parte, resulta asombroso que lograse que los dominios de Alemania se extendieran del Ártico al Sáhara, que su país pudiera sostener durante tanto tiempo esa lucha desigual contra todas las demás potencias, que alcanzase su mayor producción bélica a finales de 1944 o que, tras Normandía, resistiese casi un año combatiendo en dos frentes.

A tenor del resultado, está claro que su dirección fue errónea además de criminal, pero no sé quién hubiera podido lograr una mayor expansión territorial con los elementos limitados de que disponía.

Bombardeos aliados sobre territorio alemán

3-¿Es una falacia decir que Alemania podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial?

Como he apuntado, la gran ventana de oportunidad para Alemania se produjo en 1940, cuando Inglaterra estaba sola y contra las cuerdas. Sólo un personaje providencial como Churchill evitó la victoria germana. A partir de ahí, con la invasión de la Unión Soviética y la posterior entrada en la guerra de Estados Unidos, se entraría en una nueva conflagración que nada tenía que ver con la primera fase. Pasada aquella ocasión, Alemania ya no tendría ni la más mínima posibilidad de ganar la guerra.

Ahí van algunos datos. Las refinerías alemanas produjeron, entre 1942 y 1944, 23 millones de toneladas de combustible, mientras que en el mismo período la producción norteamericana fue de 600 millones de toneladas. Si comparamos la producción industrial, las diferencias son abismales. Los soviéticos fabricaron 57.000 tanques T-34, más que todos los carros blindados que los alemanes produjeron durante la guerra. En cambio, del mítico Panzer VI Tiger sólo pudieron fabricar 1350. Únicamente para la operación Overlord, los Aliados reunieron más de 300.000 vehículos.

En su avance, se permitirían gastar más de 2 toneladas de munición por minuto y consumir 4 millones de litros de gasolina al día ¿Cómo puedes hacer frente a esa avalancha? Como vemos, la victoria germana a partir de 1941 resultaba sencillamente imposible.

Jesús Hernández Martínez es periodista, historiador y autor del blog «¡Es la guerra!». Nació en Barcelona y se especializó en historia contemporánea. Este experto -que ha escrito más de una veintena de obras sobre la Segunda Guerra Mundial- se consagró, además, creando una nueva forma de comunicar: mediante curiosidades y anécdotas que logran atrapar a primerizos y expertos en este mundillo. A su vez, cuenta con varios ensayos en profundidad sobre temas en los que su investigación ha sido pionera en España. Algunos como «¡Japón ganó la guerra!». Entre sus últimas obras destacan «Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial» y «Eso no estaba en mi libro del Tercer Reich».

Pere Cardona

1-¿Cuáles son las grandes mentiras sobre la IIGM que han extendido las redes sociales en los últimos años?

Las redes sociales son un cajón de sastre donde tienen cabida informaciones de todo tipo. Me interesan mucho las historias personales derivadas del conflicto y es en este campo donde encontramos bastantes inexactitudes. Para comprobarlo no hay más que seleccionar alguna de las más llamativas y contrastarla con fuentes oficiales. La mayoría no supera la prueba. Además, la velocidad desplegada por las redes sociales contribuye a su vertiginosa propagación. El Desembarco de Normandía, el sarcófago de Churchill, el famoso capellán de Pearl Harbour o la eficiencia de los servicios secretos nazis son solo cuatro ejemplos de este tipo de mentiras.

2-¿Una de las falacias del Desembarco de Normandía es la participación de la Resistencia francesa?

Efectivamente. Su participación durante las operaciones del Desembarco de Normandía está sobrevalorada. Sí que es cierto que colaboraron en actos de sabotaje, recopilaron información sobre las zonas designadas o capturaron conversaciones entre los mandos alemanes. Pero hay que tener en cuenta que estaba muy segmentada. Formada por pequeños grupos de diversas ideologías, el movimiento resistente reclutó a tan solo un 2-3% de la población. Se calcula que, de sus aproximadamente 350.000 miembros, tan solo 100.000 estaban armados y, de estos, apenas 10.000 disponían de munición para enfrentarse a los alemanes durante más de un día. El discurso De Gaullista de una Francia liberada por los franceses (con una limitada participación aliada) dista mucho de la realidad.

Pere Cardona

3-Hablaba también del sarcófago de Churchill...

Este es uno de los grandes mitos que persisten hoy en día. Es una historia real alterada con el paso del tiempo y que las redes sociales han acabado por bendecir. Tras asistir a la cumbre de El Cairo, el Primer Ministro Winston Churchill padeció una bronconeumonía. Su médico personal, Lord Moran, preocupado por sus frecuentes viajes en avión, aconsejó la construcción de una cámara presurizada para utilizar en sus desplazamientos. La cámara existió, De hecho, se quiso montar en un aparato Avro York, pero el intento fracasó debido al tamaño del sarcófago, que obligaba a desarmar el fuselaje del avión. Posteriormente se intentó montarla en un C-54 norteamericano, pero su peso impedía el despegue. Al final, se desestimó su uso, pero en la mayoría de los artículos publicados en redes sociales dan por hecho que el Premier inglés se introducía en ella con asiduidad.

4-La historia del capellán es de las más populares en las redes.

Es otro de los mitos más extendidos, con una base real pero alterado con el paso del tiempo. Las redes publican la hazaña de un capellán estadounidense que, en el momento del ataque japonés a Pearl Harbor, ofrecía una misa en el exterior de la base. Al ver pasar los aviones nipones sobre sus cabezas, empuñó una ametralladora y disparó contra los atacantes.

El relato se basa en la historia del capitán capellán William Maguire, destinado a bordo del crucero “USS New Orleans”. La realidad es que el barco, en proceso de reparación, perdió el suministro eléctrico proveniente del muelle durante el ataque, por lo que la única batería antiaérea en funcionamiento, la de babor, debió operarse en modo manual. A esto debemos sumarle que la munición de las baterías restantes debía acercarse hasta la operativa en medio del caos reinante: humo, calor, gritos...etc. Maguire, tomó las riendas y organizó una cadena humana moviéndose por todo el buque al grito de “Alaba a Dios y pasa la munición”. Su intervención subió la moral de las tropas y posteriormente, el compositor Frank Loesser compuso el tema “Praise the Lord and Pass the Ammunition”. La historia tomó tal relevancia, que Maguire protagonizó la portada de la revista "Life" del día 2 de noviembre de 1942.

Revista Life de noviembre de 1942

5-Para terminar, da la impresión de que los servicios secretos nazis eran los mejores de Europa. ¿Es real?

La eficacia del Abwher (el servicio secreto alemán) en territorio estadounidense fue magnificada por el cine y utilizada con fines propagandísticos para mantener alertada a la población local ante cualquier movimiento sospechoso. Si bien es cierto que los agentes alemanes lograron algunos éxitos, su actuación fue bastante pobre en conjunto. La red Lonkowski-Griebl consiguió información sobre prototipos de aviones norteamericanos, aunque la captura de sus correos propició su desmantelamiento.

Lo mismo sucedió con la llamada Operación Pastorius, cuando dos equipos de agentes cruzaron el Atlántico a bordo de “U-boote” y desembarcaron en Long Island y JacksonVille, respectivamente. Su misión consistía en sembrar el caos mediante sabotajes, pero la deserción de uno de los comandos llevó a la detención del resto del grupo. La red creada por Nikolaus Ritter, un agente instalado en Estados Unidos con la misión de conseguir los planos del visor utilizado por los bombarderos aliados. Una vez en el país, consiguió su objetivo y montó una red finalmente desarticulada por un agente del FBI infiltrado. Una cámara disimulada tras un espejo de su oficina grabó a los espías en el momento de entregar sus informaciones, lo que permitió detener a 33 de ellos.