Los 376 asesinatos de ETA sin juzgar: el beneplácito de ser libre con las manos manchadas de sangre

Un 93% de los etarras que mataron antes de la Ley de Amnistía de 1977 y el 40% de los que lo hicieron después nunca fueron condenados y siguen viviendo tranquilamente como si nada hubieran hecho

El infiltrado de Franco que acabó con más de 300 etarras: «Escapé por los pelos»

Atentado de ETA en Villafranca de Ordicia, Guipuzcoa, en 1977
Atentado de ETA en Villafranca de Ordicia, Guipuzcoa, en 1977 ABC
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Casi ningún español sabe hoy quiénes son Bernard Oyarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga. La razón principal es que, cuando pusieron la bomba en la cafetería Rolando, sus nombres no aparecieron en los medios de comunicación ni en los juzgados. Tampoco sus fotografías, ... pues los dos terroristas consiguieron huir a Francia, pasar desapercibidos, prosperar en la vida civil y vivir plácidamente en el anonimato como si no hubieran cometido un crimen en toda su vida.

