RESTAURANTES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Venta Los Conejos, un paseo gastronómico el restaurante más emblemático de Mairena del Alcor

Más de cincuenta años después de su apertura, Venta Los Conejos sigue siendo un icono de la cocina ventera: conejo en todas sus versiones, teleras cargadas de pan para mojar y un local que guarda en sus paredes la historia de generaciones

Conejo al ajillo de Venta Los Conejos, uno de los platos que preparan en este icónico restaurante de Mairena del Alcor,
Cristina Torres

Sevilla

Pocas ventas en Sevilla pueden decir que han construido su identidad con apenas cuatro guisos y un par de entrantes. Y todavía menos pueden presumir de que, medio siglo después, esa misma fórmula siga llenando comedores. Venta Los Conejos, en Mairena del Alcor, ... es una de esas rarezas felices: una casa de comidas que ha hecho del conejo su bandera y de la sencillez su manera de estar en el mundo.

