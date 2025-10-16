Tekillos amplía su conquista del centro con un nuevo local en San Eloy

Tras el éxito de sus locales en Puente y Pellón y en el Centro Comercial Lagoh,Tekillos refuerza su presencia en Sevilla con una nueva apertura en la calle San Eloy, 49A. La firma, creada por dos emprendedores sevillanos, ha conseguido hacerse ... un hueco entre los amantes del picoteo con su reinterpretación local de los clásicos tequeños y empanadillas venezolanas.

En su carta destacan los tequeños de queso, queso y guayaba, o maíz, además de las empanadillas de pringá, que mezclan tradición andaluza y sabor latino. La oferta se amplía con propuestas dulces como el tequeño de chocolate, una de las más demandadas entre su clientela habitual.

Además de su servicio en tienda, Tekillos ofrece delivery a través de Uber Eats, Glovo y Just Eat, y prepara nuevas aperturas en distintos puntos de la ciudad para los próximos meses.

Los tequeños de Tekillos pueden adquirirse en el local o a través de las principales plataformas de delivery gurmé

Un reto para los amantes del queso

Coincidiendo con su desembarco en San Eloy, la marca ha lanzado el «Tekillómetro», un reto viral pensado para los verdaderos fans del queso. La dinámica consiste en morder y estirar el relleno del tequeño hasta alcanzar al menos 50 centímetros utilizando el medidor oficial de la marca.

Quienes consigan superarlo y suban su vídeo a Instagram o TikTok mencionando a @tekillos recibirán tres tequeños de chocolate o una tarjeta regalo como premio.

Con este nuevo local, Tekillos continúa expandiéndose por el centro de Sevilla y consolidando un concepto que combina diversión, sabor y espíritu de comunidad.