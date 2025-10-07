Tacos gratis en Sevilla solo hoy: estos dos restaurantes mexicanos regalan sus productos para celebrar el National Taco Day

Sevilla se viste de sabor mexicano este martes 7 de octubre con motivo del National Taco Day. Dos de los restaurantes más populares de la ciudad, Tacobell en Torre Sevilla y Te Quiero Taco en la Alameda, sorprenderán a sus clientes con tacos gratis, ... mientras que quienes no lleguen a tiempo podrán aprovechar las ofertas especiales que se extenderán a lo largo de la semana.

TacoBell en Torre Sevilla

El conocido restaurante Tacobell, situado en Torre Sevilla, invita a todos los sevillanos a celebrar el National Taco Day con tacos totalmente gratuitos durante todo el día.

Pero la fiesta no termina ahí: del 8 al 14 de octubre, Tacobell ofrecerá sus tacos a solo 1 euro cada uno, una promoción que permitirá a los fans seguir disfrutando de su amplia carta sin romper el bolsillo. Desde los clásicos tacos de carne y pollo hasta opciones vegetarianas, es la ocasión perfecta para probar los sabores que han conquistado a los amantes del picante y los ingredientes frescos.

Te Quiero Taco en La Alameda

En plena Alameda de Hércules, el restaurante Te Quiero Taco ha preparado una sorpresa para los primeros en llegar: 500 tacos gratis este martes 7 de octubre. La promoción estará disponible únicamente de 20:00 a 21:00 en el local de la Alameda y aplica un máxico de 2 tacos por persona.

El establecimiento invita a los clientes a disfrutar de un ambiente distendido y festivo, con sabores auténticos y recetas elaboradas al momento. Sin duda, será una oportunidad ideal para los aficionados a la gastronomía mexicana que quieran celebrar la tarde del martes con tacos recién hechos y ambiente animado.

Así que, en resumidas cuentas, podrás pasarte por Tacobell de Torre Sevilla hoy para conseguirlos gratis y en Te Quiero Taco solo los más rápidos se llevarán 500 unidades sin coste.