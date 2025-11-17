Suscribete a
ABC Premium

ACTUALIDAD

Sevilla se convierte en capital mundial del atún: así será la cumbre internacional que reunirá a 60 países

La ICCAT celebra en Sevilla su asamblea anual, una semana clave en la que se debatirán las cuotas del atún rojo, el futuro de otras especies migratorias y el rumbo de una industria que marca buena parte de la gastronomía española

Nuestros restaurantes favoritos de Sevilla para comer atún rojo de almadraba

Cortes de atún rojo salvaje de almadraba de Cala Roche
Cortes de atún rojo salvaje de almadraba de Cala Roche gurmé

Cristina Torres

Sevilla

En Sevilla se habla de atún esta semana incluso más que en los bares que presumen de tartar, ventresca o descargamento. La capital andaluza acoge desde este lunes la asamblea anual de la ICCAT, la organización internacional que reúne a más de sesenta ... países para decidir el futuro del atún rojo, el bonito, el pez espada y otras especies migratorias. Una cumbre discreta para el gran público, pero decisiva para quienes viven —y cocinan— del mar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app