Raúl León (Casa Cuco): «Muchos que llegan por primera vez me dicen: ‘Amenazo con volver’»

Raúl León abrió hace cinco años Casa Cuco en Pagés del Corro, un negocio peculiar en el que las imágenes cofrades se alternan con fotos de comparsas y escenas del Gran Teatro Falla, además de una banda sonora carnavalesca durante todo el año (salvo en Semana Santa que la cambia por marchas).

En este tiempo ha cuajado una clientela tan variopinta como sus paredes, integrada por parroquianos solitarios de codo en barra, grupos de amigos o parejas que buscan un paréntesis en el ajetreo del día a día. Aunque no hay cocina, la pizarra rebosa de apetecibles recetas con las que acompañar la Cruzcampo o la copa de vino, aunque lo mejor de este espacio es sin duda su buen ambiente.

- Casa Cuco empezó muy carnavalero y ha ido convirtiéndose poco a poco en un bar también cofrade. ¿Cómo ha sido el proceso?

- Estamos en Triana y aquí hay cinco cofradías, ha sido una evolución inevitable.

- ¿Cómo es el público que llega hasta aquí?

- Hay un poco de todo, tanto gente del barrio como turistas, especialmente nacionales. Y personas que llegan buscando un sitio peculiar donde el carnaval se mezcla con lo cofrade y la Feria.

- ¿Qué atrae al público a Casa Cuco?

- Un compendio de todo, pero imagino que el trato cercano tiene mucho que ver. Las tapas bien preparadas y sobre todo el ambiente. Llegan muchos curiosos a ver de qué va esto porque ya de fuera ven que es un sitio distinto. Muchos de los clientes que llegan por primera vez me dicen: “Raúl, amenazo con volver”. Porque les gusta el trato y el encanto que tiene el bar.

- ¿Hay parroquianos del día a día?

- Sí los hay, especialmente al mediodía o por la tarde, gente que viene a diario y a los que conocemos bien. Vamos viendo cuáles son sus gustos, poco a poco nos cuentan cosas de su vida… Tengo la habilidad de conocer a muchos de los que vienen por su nombre. Muchas veces les digo: “sé cómo eres, solo me falta saber tu DNI”. Me gusta tener ese trato cercano porque así el que entra se siente en casa.

La gente viene a pasar un rato agradable y en buena compañía, a todos les gusta que le llamen por su nombre y en Casa Cuco tenemos nuestros mensajes de despedida que siempre gustan a los clientes: “Sé bueno, pórtate bien, no trabajes mucho...” y eso se les va quedando y el día que no lo digo me lo dicen a mí ellos. Son cositas que gustan y crean complicidad.

- ¿Hay tertulias en Casa Cuco?

- Tenemos dos: una es cofrade y se reúne una vez al mes y otra que se celebra los jueves y es flamenca. Llegan y se habla de un palo, se comenta y se canta. Cada vez vienen más personas. Muchas veces ocurre que una mesa y otra se ponen a charlar y se generan tertulias espontáneas. Me gusta que la gente entre y viva el ambiente, que no se queden sentados sin más, sino que se levanten, pidan, miren la carta, hablen con unos y luego con otros, que tenga vida en definitiva. Aquí se hacen muchas amistades, no te digo que esto sea un “First date” (risas) pero hay muy buen rollo.

- ¿Y tertulias carnavaleras no hay?

- De momento no. Estamos en Triana y es más complicado el tema del carnaval. Lo van aceptando porque en este barrio hay de todo y todo triunfa.

- ¿Se nota en la barra que estamos es Triana?

- Claro que se nota. Esa manera de actuar, de llegar, de estar. Aquí se dice mucho: a Triana nada más que le falta un cementerio, porque hay mucha gente que nada más que sale de aquí cuando se muere. A mí me dicen que soy extranjero porque cruzo el puente para ir a mi casa.

- ¿Podría abrir un bar fuera de Triana o se siente ya trianero para siempre?

- Ya me he habituado a esto. Aquí hay muy buena gente y mucho arte, me costaría moverme de Triana. De hecho estoy mirando un nuevo local para crecer, pero aquí cerca. Es el barrio más famoso de Sevilla y tiene un gran potencial, todo el que viene a la ciudad tiene que pasar por aquí.

- ¿Cómo le gusta actuar detrás de la barra?

- Mi padre siempre me ha dicho que hay que ver, oír y callar. Esto es como un confesionario y así se lo transmito a mis chicos, porque vemos y escuchamos muchísimas cosas y hay que saber ser discretos. Hay quien llega y te cuenta desde lo que cobra hasta con quién estuvo anoche y hay que actuar con mucha delicadeza. A veces pido que suban la música para no enterarme de todo (risas). Eso sí, cuando surge un tema polémico como el fútbol o la política prefiero no entrar y así lo pido también a mi equipo.

- ¿Es difícil tratar con el público?

- A mí es de lo que más me gusta de mi trabajo, pero hay que saber siempre mantener el equilibrio entre la cercanía y el respeto. A los niños les digo que aquí hay que “comerse a Amelie” y sonreír siempre porque es un servicio de cara al público y hay que recibir siempre bien al cliente.

- ¿Qué recetas están más consolidadas en estos cinco años de Casa Cuco?

- Nuestro tapeo consiste en panecillos con embutidos, quesos, salazones, ahumados, conservas… También alguna tapa caliente del día. Lo que más sale son nuestros surtidos de la sierra o del mar y a la hora de tomar algo está muy bien porque es un poco de todo. Salen mucho también el chicharrón de Cádiz y el lomo de orza con mermelada del piquillo.

Mi filosofía desde el principio es que esto fuera un sitio de comida rápida pero en formato taberna, una especie de “Fast food” de buenos productos.

Quién es:

Aficionado a los carnavales desde hace años, este sevillano le echó valor y llegó a Triana hace cinco años con un bar inspirado en esta fiesta. Quería hacer algo distinto y lo consiguió. Era el segundo establecimiento que abría (el primero en serio, aclara) y ya piensa en un segundo después de lo bien que ha funcionado.

Lo de Cuco es por un tío de su exmujer con el que tenía buena relación aunque ahora muchos de sus clientes le llaman de esa manera. Trianero de adopción, ha sabido congeniar con el barrio y darle a su público lo que quiere: un espacio confortable donde todo el mundo es bien recibido.