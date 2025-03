Pablo García Román (Lolita Fusión): «Carmona tiene mucho que dar y mucho que decir en gastronomía»

Pablo García Román está al frente de Lolita Fusión , un restaurante donde la tradición y la vanguardia se dan cita cada día en su cocina. Este joven hostelero no dudó en regresar a su pueblo cuando decidió abrir su propio establecimiento y casi una década después hace un balance muy positivo de estos años de andadura en solitario.

Lolita Fusión (avda. Ronda Norte, 48) es un restaurante joven que ofrece una gastronomía sincera con una carta dinámica que ha ido transformándose desde su origen y que juega con la fusión culinaria, como su apellido indica. El espacio abrió en 2015 de la mano de Pablo García Román, José María Rueda y Moisés Puerto y recibió el Premio GURMÉ elegido por el público a “Mejor establecimiento de la provincia” en 2021, cosechando numerosos éxitos en esta primera década.

En esta entrevista, Pablo García Román nos habla de sus inicios, de su clientela y de los rincones de su localidad natal en los que le gusta perderse cuando no está trabajando en el restaurante.

¿Siempre tuvo claro que abriría su primer restaurante en Carmona?

Cuando llegó el momento de emprender mi propio negocio no lo dudé. En Carmona tengo mi familia y mis orígenes, además de un patrimonio increíble y una cultura gastronómica igualmente rica. Quería defender mis raíces y la materia prima que da la zona, porque Carmona tiene mucho que dar y mucho que decir en gastronomía.

Lolita Fusión

¿Se siente entonces profeta en su tierra?

Tenía una deuda pendiente con Carmona porque el pueblo siempre apostó por mí. Cuando estaba empezando contaban conmigo para muchos almuerzos sociales organizados por las hermandades y otras instituciones. Confiaban en mí y por eso siempre he querido tener mi restaurante aquí.

Pero su clientela no se limita al público de Carmona…

Estamos en boca de Sevilla y de los pueblos vecinos, nos llega gente de todas partes y en eso nos sirve de gran ayuda estar ubicados en las afueras, alejados del bullicio del centro y muy a mano para todo el que viene de fuera de Carmona.

¿Qué balance hace de estos 9 años que lleva abierto Lolita Fusión?

Ha sido un camino bonito de crecimiento donde he podido seguir mi vocación y encontrar la felicidad. Para mí, mi trabajo es también mi hobby, tengo pasión absoluta por lo que hago. No puedo negar que a veces resulta duro pero para mí es muy gratificante y me ha permitido crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué recetas marcan estos 9 años del restaurante?

Me quedo con algunas como la ensalada de conejo y fruta, el bacalao con tomate o las espinacas con garbanzos y chorizo picante.

Quién es

Pablo García Román lleva 20 años dedicado a la gastronomía. El punto de reunión de su familia siempre fue la cocina, de donde salían no solo buenos aromas sino confidencias y buenos momentos. Nieto de una turronera de feria que se deleitaba con los guisos lentos, aprendió de niño el amor por los fogones que su abuela supo inculcarle y tuvo claro a qué quería dedicar su vida.

Se formó en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y pasó por restaurantes de alta cocina como Casa Gerardo en Asturias y Martín Berasategui en Bilbao y de vuelta en Sevilla trabajó en El Bacalao hasta que quiso volver a casa e intentarlo por su cuenta.

Sus imprescindibles de Carmona

Como buen cocinero, pasa largas horas entre fogones pero cuando descansa le gusta disfrutar al máximo de su localidad. Hoy nos recomienda una parada gastronómica, un café de lujo y un helado valenciano.

Restaurante El Potro (c/ Sevilla, 78): Es una casa de comidas donde encontrar platos tradicionales y típicos de la zona. Tiene terraza exterior e interior además de amplios salones donde disfrutar de su carta, en la que ofrecen especialidades como carrillada en salsa o los riñones al Jerez que nos recomienda Pablo García Román.

Parador de Carmona (Alcázar s/n): Para el momento del café Pablo García propone un espacio tan exclusivo como El Parador de Carmona, donde se puede disfrutar de un edificio histórico como es el alcázar del rey Don Pedro mientras se relaja la vista con las panorámicas sobre la Vega de Carmona.

Heladería Arques Los Valencianos (Plaza San Fernando, 1): Uno de los pequeños placeres que se dedica nuestro entrevistado de vez en cuando es acudir a esta clásica heladería del centro de Carmona y saborear un helado de crema catalana, su sabor preferido. El negocio lleva en marcha desde los años 70 y es una de las apuestas más tradicionales para darse un capricho dulce en la localidad.