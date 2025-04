'Mairena Market Fest' vuelve este fin de semana a Mairena del Aljarafe

Del 5 al 7 de abril, Mairena del Aljarafe celebra la tercera edición de Mairena Market Fest. Un festival que se consolida como una interesante oferta de entretenimiento de la provincia de Sevilla y al que acudieron el pasado año más de 15.000 personas.

Con una nutrida oferta de ocio, el festival reúne hasta diez food trucks de cocina nacional e internacional, un market de moda flamenca, talleres infantiles gratuitos para los niños y mucha música en directo durante todo el fin de semana, en la plaza de las Naciones, junto a la boca de Metro de Ciudad Expo.

En el centro, Antonio Conde, alcalde de Mairena, durante la presentación de Mairena Market Fest

Entre los food trucks estarán Los Parrilleros Smoke House , de Mairena, con suculentas hamburguesas y barbacoa americana, Sabor on Wheels , también de Sevilla, con una propuesta de baos asiáticos, las pizzas de La Caprichosa y los sándwiches pulled pork de Olmars, ambas de Málaga y, como novedad, este año se estrena la foodtruch Wurla , un nuevo concepto de salchichas alemanas bratwurst.

Entre las actividades propuestas, durante la inauguración tendrá lugar un concurso de coctelería con la Escuela de Hostelería Atenea de Mairena del Aljarafe , así como diferentes concursos gastronómicos para votar las mejores recetas de food trucks, que incluirán premios tanto para los asistentes como para los propios operadores.

Otra de las actividades gastronómicas del festival que tendrá lugar este sábado será la del ' pescaíto solidario' donde se servirán tres mil cartuchos de pescaíto frito cuyos beneficios irán destinados al Hogar Luis Amigó de Mairena y a la asociación AEFAT.

En cuanto a la oferta musical y de entretenimiento, el festival contará con diferentes bandas de música de los 80 y 90 , como The Contratados, el rock de Doctor Diablo, la DJ Marietta o la banda multicultural One Pac and Fellow, entre otras propuestas.

Para los más pequeños también habrá mucha diversión con espectáculos musicales como Jack Sparrow o Cuando Garfio conoció a Campanilla. Además, durante todo el fin semana se realizarán diferentes talleres infantiles gratuitos y volverá a estar disponible el Escalextric gigante para el disfrute de los peques.

Este año, como estamos en preferia de abril, el mercado de ropa irá dedicado a la moda y complementos de flamenca , con más de 15 puestos para las últimas compras.