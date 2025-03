Lucho Plaza: «Yo le pido a Ángel Puchi que se adapte a la receta, es como si él entrara en cocina»

La Casa del Tigre se ha convertido en una parada gastronómica donde la realidad y la leyenda confluyen en un ambiente chic. Abrió en 2019 y poco después creció ampliando su cocina e incorporando dos nuevos reservados que le dieron un aire más formal.

En esta ocasión nos reciben junto a uno de sus proveedores de referencia, el panadero de Coria del Río Ángel Puch i, quien no solo distribuye a la hostelería si no que se implica con las recetas creando panes «ad hoc».

En esta sección nos gusta sentar al hostelero con uno de sus proveedores para hablar de cercanía, de confianza y de un trato familiar que acaba repercutiendo en la calidad de los platos. Tanto, que a veces el que distribuye el producto se convierte en parte activa de la carta diseñando a medida algunas de las elaboraciones.

Lucho Plaza está al frente de los fogones en La Casa del Tigre (Amparo, 9), un establecimiento joven que abrió en 2019 junto a varios socios (Emilio Gimeno, Pedro Guardia y Manuel Miura) y que combina realidad y leyenda en una antigua casa sevillana donde se cuenta que vivió el explorador José María Lassaletta con un tigre como mascota.

Allí han creado una atmósfera chic y ecléctica en la que se puede disfrutar de una cocina honesta en un ambiente urbano y sofisticado. Lucho Plaza no duda en elegir al panadero Ángel Puchi como proveedor de referencia en esta entrevista, un joven maestro de la harina que se encuentra en pleno crecimiento como distribuidor a la hostelería sevillana.

Durante este encuentro se habla de pan , pero también de implicación, de formalidad y de tendencias. Porque si algo parece claro es que el buen pan ha regresado para quedarse, viviendo una nueva etapa que le une de manera indisoluble a la gastronomía de calidad.

¿Cómo ha evolucionado la propuesta gastronómica de La Casa del Tigre?

Lucho Plaza: La cocina que tenemos ahora no tiene nada que ver con la de nuestros inicios, ya que se situaba donde ahora están los baños y era muy pequeña. Hicimos una gran reforma y ganamos bastante espacio en los fogones, lo que nos permitió incrementar la carta sustancialmente: de 10 ó 12 platos a casi 20, más varias sugerencias. Lo que en los inicios era un concepto “finger food” fue evolucionando hasta lo que hoy ofrecemos, una cocina más creativa que juega con técnicas nuevas como aires, espumas o baja temperatura. Eso sí, siempre ha estado todo hecho aquí, con una escuela de fondos y meticulosa, que es el estilo que me gusta.

¿Qué importancia da a la materia prima de cercanía y a la relación con los productores y proveedores?

L.P.: Para mí es un aspecto muy importante del restaurante. Actualmente tendremos unos 35 proveedores, lo que implica que las cocochas me las traen de San Sebastián, la gamba de cristal se la compro a otra persona, el pescado de lonja a otra… En este tiempo he ido probando y eligiendo, soy yo quien se encarga del contacto con ellos y es un trato muy personal porque soy muy selectivo con lo que compro.

¿Qué garantías brinda al hostelero tener el contacto directo con el productor?

L.P.: Para mí es lo natural, un hábito que te permite tener producto fresco y de temporada. Comprarlo todo en el mismo sitio supondría tener una cocina menos real, como muy de plástico.

¿Cómo conoció a Ángel Puchi y cuándo empezó a trabajar con él?

L.P.: Siempre he sido inquieto, me muevo mucho por las redes sociales y había oído hablar de él. Un día jugando al fútbol en el campo de La Motilla ví un cartel suyo y pensé: “Está hasta aquí, por algo será”.

Ángel Puchi: Eso fue una cosa anecdótica, un compromiso con mi primo que me pidió un patrocinio para el equipo de fútbol de su hijo y a cambio pusieron un cartel mío en el campo (risas).

L.P.: Empecé a trabajar con él a los pocos meses de abrir el restaurante, tenía claro que quería un buen pan.

¿Valora el cliente encontrarse este tipo de panes?

L.P.: Al final es una elaboración más del plato. Si eres tan de fondos, tan purista en tus platos, tan de temporada, tienes que ser así con todo, también con el pan. Yo le pido a Ángel que se adapte a la elaboración, es como si él entrara en cocina. No es fácil tener esa relación de cercanía y para nosotros es un lujo porque nunca podríamos hacer un pan como el que hace él.

A.P.: Ahora hay muchos clientes particulares que quieren un pan de calidad y agradecen encontrarlo en los restaurantes. El pan artesano está en auge, aunque sigue habiendo sitios que no lo cuidan, restaurantes que tienen una larga carta de buenos productos y luego te ponen un pan recién descongelado.

¿Cómo ha sido ese crecimiento de Ángel Puchi con la hostelería?

A.P.: Cuando yo empecé en 2018 no tenía apenas clientes en Sevilla, pero es cierto que el trabajar de forma especializada con cada hostelero se ha tomado como un valor añadido. Recuerdo que cuando Luis contactó conmigo en 2019 quería hacer un pan brioche para una de sus recetas y vine a La Casa del tigre con mucha ilusión por cumplir sus expectativas. Poco a poco fui creciendo y dando a cada jefe de cocina lo que me iba pidiendo. Actualmente trabajamos con grandes grupos hosteleros potentes en Sevilla, con restaurantes exclusivos y nuestro crecimiento ha sido exponencial con este sector.

¿Cuántos clientes de hostelería tiene?

A.P.: Más de 50, y muchos de ellos son grupos con varios restaurantes. Empecé solo con mi mujer y hoy somos 17 personas en el equipo.

¿Y cuándo tuvo claro el salto a Sevilla?

A.P.: Yo tengo que tener ilusión por las cosas. Primero, por abrir un pequeño despacho al lado de la iglesia de Coria pero ya entonces tenía claro que quería tener algo en Sevilla. En la calle Zaragoza nuestro despacho es pequeño, pero sabía que quería tener nuestro nombre en el corazón de Sevilla. Es un escaparate y nos ha ayudado mucho a crecer y le ha dado caché a nuestra marca.

¿Qué le dice su familia cuando ve cómo ha engrandecido sus raíces panaderas?

A.P.: Soy tercera generación de panaderos. Mi padre se jubiló en 2010 y mi tío se prejubiló con él. Yo entonces estaba terminando la carrera de Empresariales y no era mi idea continuar con el negocio familiar. Fue cuando empecé a hacer pan sin sal a mi bebé cuando me enganché y decidí montar el obrador. La ilusión de mi padre era que estudiara una carrera para que no fuera panadero, porque es un oficio muy sacrificado. Por eso cuando le conté mi idea no le sentó bien, pero nada más abrir ya fue el más feliz del mundo y cuando ve lo que he conseguido va por Coria como un pavo real.

¿Cuál de sus panes tiene más demanda en hostelería?

A.P.: Los panecillos de masa brioche, con la que también hacemos pan de hamburguesa o de perrito. El de molde tiene muy buena acogida para hacer torrijas o sandwiches más exclusivos. Respecto al pan de mesa, la típica hogaza es lo que mejor funciona. Una cosa que me llamó la atención al abrir el despacho en la calle Zaragoza es la demanda que tiene el bollo sevillano, porque a la gente le sigue gustando y es difícil de encontrar. También tiene bastante éxito la regañá que hacía mi abuelo y que hemos recuperado.

Quién es Luis Plaza

Lucho Plaza: Entró en la cocina de manera tardía aunque el gusanillo de la vocación le picó mucho antes. Nació en La Motilla (Dos Hermanas) en una casa de dos buenos cocinillas a los que ayudaba desde su primera infancia, pero tuvo que esperar para pasar por una escuela de hostelería. Cursó primero el grado en Ciencias del Deporte y al terminar se acercó al Alabardero para formarse en lo que le realmente le gustaba.

Durante su periodo de prácticas pasó Lillas Pastia (Huesca) y posteriormente por El Celler de Can Roca (Gerona) y cuando llegó a Sevilla se incorporó a Sobretablas y más tarde entró en el equipo de Juanlu Fernández en Cañabota, hasta que se unió con sus socios actuales para dar vida a La Casa del Tigre.